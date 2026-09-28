"Taskmaster" okazał się hitem TVN. Wiadomo, kto wystąpi w drugim sezonie. Plejada gwiazd

Znamy uczestników drugiego sezonu "Taskmaster"! Kto zmierzy się z zadaniami Woronowicza?

Pierwszy sezon programu "Taskmaster" wciąż budzi ogromne emocje, a stacja TVN już teraz idzie za ciosem. Choć widzowie wciąż śledzą zmagania premierowej piątki, w TVN ruszyły właśnie zdjęcia do drugiej edycji show! Poznaliśmy nazwiska gwiazd, które tym razem spróbują sprostać absurdalnym wyzwaniom.

W nowej odsłonie programu zobaczymy prawdziwą mieszankę osobowości. Przed zadaniami bezlitosnego Taskmastera staną: aktorka Anna Dereszowska, prezenterka Iza Krzan, znany z serialowych ról Michał Sikorski, komik Piotr Szumowski oraz siatkarz Andrzej Wrona. Ta piątka zmierzy się z serią nieprzewidywalnych zadań, a ich kreatywność i poczucie humoru oceni sam Adam Woronowicz.

Nowa ekipa, te same zasady

Formuła programu pozostaje niezmienna. Jedynym i niepodważalnym władcą w świecie "Taskmastera" jest Adam Woronowicz. To jego oceny będą decydować o zwycięstwie, a jego kamienna twarz niejednokrotnie wprawi uczestników w zakłopotanie. U jego boku ponownie stanie Czarek Sikora, który jako Asystent będzie pilnował zasad, odmierzał czas i z powagą przyglądał się poczynaniom gwiazd.

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Jedno jest pewne: nowi uczestnicy to gwarancja świeżej porcji zaskakujących pomysłów i sytuacji, które trudno przewidzieć. Ostateczne słowo zawsze jednak należeć będzie do Taskmastera, a jego werdykty, jak wiedzą już widzowie, bywają nieodwołalne.

"Taskmaster" okazał się wielkim hitem

Decyzja o tak szybkiej realizacji drugiego sezonu nie jest przypadkowa. "Taskmaster" okazał się strzałem w dziesiątkę, notując najlepszy start programu w prime time od pięciu lat. Premierowy odcinek przyciągnął przed ekrany ponad milion widzów, a średnia oglądalność po trzech pierwszych epizodach wyniosła blisko 900 tysięcy osób.

Liczby mówią same za siebie. W porównaniu z analogicznym pasmem z ubiegłego roku, program zanotował wzrost oglądalności o 34% w grupie wiekowej 20–54. Dzięki tym wynikom w poniedziałkowy wieczór TVN stał się liderem w obu kluczowych grupach komercyjnych.

Pierwszy sezon wciąż na antenie

Zanim jednak zobaczymy zmagania nowej piątki, wciąż możemy kibicować uczestnikom pierwszej edycji. O punkty i uznanie Adama Woronowicza walczą wciąż Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson i Zofia Zborowska-Wrona.

"Taskmaster" to kolejny międzynarodowy format, który po sukcesie "The Traitors" czy "The Floor" sprawdził się w polskiej wersji. Program można oglądać w każdy poniedziałek o godzinie 21:30 w TVN.

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