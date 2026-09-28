Brutalny atak na nastolatkę na plaży! Zatrzymano dwóch mężczyzn

17-latka z Ceuty w ciężkim stanie. W rękach policji dwóch Marokańczyków

Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce w miniony weekend w hiszpańskiej enklawie Ceuta, na afrykańskim wybrzeżu, w rejonie plaży El Trampolín. Z informacji podanych przez „El País” wynika, że służby zaalarmowali świadkowie słyszący krzyki z terenu dzikiego obozowiska migrantów. Z doniesień prasy wynika, że w tym miejscu zgromadziło się i zamieszkało w prowizorycznych schronieniach blisko trzy tysiące uchodźców.

Gdy na miejsce dotarł patrol, mundurowi zauważyli młodą kobietę wychodzącą się z jednej z prowizorycznych budowli. Z dokumentacji policyjnej cytowanej przez radio Cadena SER wynika, że dziewczyna ledwo trzymała się na nogach. Miała wyraźne rany na twarzy i nogach, mocno krwawiła. Policjanci ją reanimowali i to dwukrotnie.

Nastolatka trafiła pod opiekę lekarzy z miejscowego Szpitala Uniwersyteckiego. A sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z Maroka – starszy ma 42 lata, młodszy 21.

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Kryzys w hiszpańskiej enklawie. Masowe przekraczanie granicy i działania służb

Pod koniec lipca Ceuta, hiszpańska enklawa w Afryce Północnej, przeżyła ogromny kryzys migracyjny. Według „El País” 30 lipca granicę z Marokiem przekroczyło od 70 do 80 tys. osób. Część migrantów przedostawała się wpław, inni pieszo po utracie kontroli nad przejściem granicznym. Hiszpańskie służby były wcześniej ostrzegane o organizowanych w internecie wezwaniach do masowego przekraczania granicy. Policja bada też rolę marokańskich służb podczas tych wydarzeń.

🚨 Tres detenidos en la playa del Trampolín de Ceuta por su presunta relación con la retención contra su voluntad de dos menores migrantes durante la noche del jueves. Las dos niñas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para ser atendidas. Además, una tercera… pic.twitter.com/NNUmSBtSuJ— 101tv.es Málaga (@101tvMalaga) September 25, 2026

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