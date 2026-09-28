Oddział onkologiczny wstrzymuje działalność! Zabrakło lekarzy

Drodzy Pacjenci, Drodzy Państwo,

z dużą troską i odpowiedzialnością informujemy, że Oddział Onkologii Klinicznej w Krotoszynie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zostanie czasowo zawieszony w okresie od 1 października do 31 grudnia 2026 roku.

W ostatnich miesiącach wraz z konsultant wojewódzką w dziedzinie onkologii podejmowaliśmy liczne działania, aby zapewnić oddziałowi stabilną i bezpieczną obsadę lekarską. Niestety, mimo tych starań, nie udało się zapewnić odpowiedniej liczby lekarzy, co uniemożliwia dalsze funkcjonowanie oddziału w dotychczasowej formie.

Najważniejsze są dla nas bezpieczeństwo i ciągłość leczenia naszych pacjentów. Dlatego, w odpowiedzi na problemy organizacyjno-finansowe oddziału, już od czerwca zmieniliśmy organizację pracy, prowadząc leczenie w trybie jednodniowej chemioterapii.

Rozumiemy, że informacja o czasowym zawieszeniu oddziału może budzić niepokój, pytania i wiele emocji – szczególnie wśród osób, które są obecnie w trakcie leczenia. Chcemy jednak zapewnić, że żaden pacjent nie zostanie pozostawiony bez dalszej opieki.

W trosce o zapewnienie ciągłości leczenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał porozumienie z placówką w Kaliszu dotyczące przejęcia i kontynuowania leczenia naszych pacjentów. Dzięki temu możemy zapewnić, że będą oni mieli możliwość dalszego leczenia onkologicznego w specjalistycznym ośrodku. Dołożymy wszelkich starań, aby proces przekazywania pacjentów przebiegał w sposób uporządkowany, bezpieczny i z możliwie najmniejszym obciążeniem dla chorych i ich rodzin.

Dziękujemy naszym Pacjentom i ich Rodzinom za zaufanie, a całemu zespołowi Oddziału Onkologii Klinicznej za zaangażowanie, pracę i troskę o chorych.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych działaniach i zmianach dotyczących funkcjonowania oddziału.

Bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie ciągłości ich leczenia pozostają dla nas najważniejsze.