Oddział onkologiczny wstrzymuje działalność! Zabrakło lekarzy

Onkologia w Krotoszynie zawieszona
Krotoszyńska onkologia wstrzymuje przyjmowanie pacjentów. Działalność oddziału zostaje zawieszona od 1 października do końca bieżącego roku. Główną przyczyną tej decyzji są poważne braki kadrowe w personelu lekarskim, które uniemożliwiają dalsze udzielanie pomocy medycznej.
Szpital w Krotoszynie wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, wyjaśniając powody swojej decyzji.
Drodzy Pacjenci, Drodzy Państwo,
z dużą troską i odpowiedzialnością informujemy, że Oddział Onkologii Klinicznej w Krotoszynie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zostanie czasowo zawieszony w okresie od 1 października do 31 grudnia 2026 roku.
W ostatnich miesiącach wraz z konsultant wojewódzką w dziedzinie onkologii podejmowaliśmy liczne działania, aby zapewnić oddziałowi stabilną i bezpieczną obsadę lekarską. Niestety, mimo tych starań, nie udało się zapewnić odpowiedniej liczby lekarzy, co uniemożliwia dalsze funkcjonowanie oddziału w dotychczasowej formie.
Najważniejsze są dla nas bezpieczeństwo i ciągłość leczenia naszych pacjentów. Dlatego, w odpowiedzi na problemy organizacyjno-finansowe oddziału, już od czerwca zmieniliśmy organizację pracy, prowadząc leczenie w trybie jednodniowej chemioterapii.
Rozumiemy, że informacja o czasowym zawieszeniu oddziału może budzić niepokój, pytania i wiele emocji – szczególnie wśród osób, które są obecnie w trakcie leczenia. Chcemy jednak zapewnić, że żaden pacjent nie zostanie pozostawiony bez dalszej opieki.
W trosce o zapewnienie ciągłości leczenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał porozumienie z placówką w Kaliszu dotyczące przejęcia i kontynuowania leczenia naszych pacjentów. Dzięki temu możemy zapewnić, że będą oni mieli możliwość dalszego leczenia onkologicznego w specjalistycznym ośrodku. Dołożymy wszelkich starań, aby proces przekazywania pacjentów przebiegał w sposób uporządkowany, bezpieczny i z możliwie najmniejszym obciążeniem dla chorych i ich rodzin.
Dziękujemy naszym Pacjentom i ich Rodzinom za zaufanie, a całemu zespołowi Oddziału Onkologii Klinicznej za zaangażowanie, pracę i troskę o chorych.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych działaniach i zmianach dotyczących funkcjonowania oddziału.
Bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie ciągłości ich leczenia pozostają dla nas najważniejsze.
Długotrwałe problemy na oddziale w Krotoszynie
Trudności, z którymi boryka się onkologia w Krotoszynie, nie są niczym nowym i ciągną się już od dłuższego czasu. Z powodu zadłużenia wiosną tego roku oddział stanął na krawędzi zamknięcia, jednak wówczas udało się przekształcić jego profil z całodobowego na leczenie ambulatoryjne. Nowy system funkcjonował od początku czerwca. Niestety, obecnie pojawiły się braki kadrowe wynikające z tego, że część zatrudnionych lekarzy zdecydowała się złożyć wypowiedzenia z pracy.
Na krotoszyńskiej onkologii klinicznej prowadzono terapię pacjentów wymagających podawania chemii.