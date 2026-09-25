Potężna eksplozja w Wielkopolsce! Wybuch gazu wyrwał okna, matka i dziecko w szpitalu

Wybuch gazu w Licheniu. Ogromna siła eksplozji

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż przed godziną 17:00. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, informując o skali zniszczeń.

- Wybuch gazu w budynku przy ul. Granicznej w Licheniu Starym. [...] W budynku mieszkalnym doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego uszkodzeniu uległa konstrukcja obiektu oraz wybite zostały szyby w oknach

- przekazali strażacy z KM PSP w Koninie.

Ranna matka i jej 3-letnia córka

Niestety, w wyniku eksplozji ucierpiały dwie osoby. To młoda matka i jej dziecko. Jak dowiedziało się RMF FM, poszkodowane to 19-latka i jej 3-letnia córeczka.

Strażacy potwierdzają, że poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Jak czytamy w komunikacie KP PSP w Koninie:

- Poszkodowana została kobieta oraz dziecko, które zostały przetransportowane do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Zespół Ratownictwa Medycznego

- przekazują strażacy.

30 osób bez dachu nad głową. Budynek nie nadaje się do zamieszkania

Wybuch był na tyle silny, że naruszył konstrukcję budynku. Na miejsce wezwano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który podjął trudną, ale konieczną decyzję. Mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Komunikat straży pożarnej nie pozostawia złudzeń:

- Ze względu na uszkodzoną konstrukcję budynku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Konina zakazał użytkowania obiektu. Dla 30 osób, które wynajmowały budynek orgaznizowany jest nocleg

- poinformowała KM PSP w Koninie.

Wielka akcja służb w Licheniu

W akcji ratunkowej w Licheniu Starym brały udział liczne służby. Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, w zdarzeniu uczestniczyli: JRG Nr 1 i JRG Nr 2, OSP Licheń Stary, OSP Ślesin, Policja, PINB, LPR i ZRM, Gmina Ślesin.