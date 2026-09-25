Nagle stracił panowanie nad ciężarówką! Pękła opona, drewno wysypało się na S5 [ZDJĘCIA]

Pęknięta opona w ciężarówce przyczyną wypadku na S5

Zdarzenie miało miejsce w środę (25 września) na trasie ekspresowej S5, na odcinku pomiędzy węzłami Czempiń a Kościan Północ. W ciężarówce jadącej w kierunku Wrocławia nagle uszkodziło się ogumienie.

W pojeździe ciężarowym Scania doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i uderzył w bariery energochłonne, uderzając również w pojazd osobowy Nissan. Przez kilka godzin droga będzie zamknięta dla ruchu.

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Takie informacje przekazał Jarosław Lemański, pełniący funkcję rzecznika prasowego kościańskiej policji.

Pojazd ciężarowy marki Scania był wyładowany drewnem. W wyniku uderzenia ładunek rozsypał się na jezdnię, potęgując utrudnienia. Kierowcy podążający w stronę Wrocławia muszą korzystać z wyznaczonych objazdów, które poprowadzono dawną drogą krajową nr 5.