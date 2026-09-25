Nie żyje 16-letni Michał. Połowę życia walczył z chorobą. Mama zwróciła się do żałobników

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-25 9:10

Mieszkańcy Wielkopolski są wstrząśnięci śmiercią 16-letniego Michała. Chłopak od ósmego roku życia walczył ze złośliwym nowotworem – neuroblastomą. W jego walkę przez lata angażowało się mnóstwo osób, które wspierały zbiórki na leczenie i mocno trzymały za niego kciuki. Teraz rodzina przygotowuje się do ostatniego pożegnania i ma do żałobników szczególną prośbę.

Nie żyje 16-letni Michał. Połowę życia walczył z chorobą. Mama zwróciła się do żałobników
Autor: Się Pomaga/ Materiały prasowe

Michał odszedł 20 września o godzinie 20:21. Informację o jego śmierci przekazała Fundacja Siepomaga, która wspierała chłopaka i jego rodzinę.

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że 20.09 o godzinie 20:21 niebo zyskało najdzielniejszego Anioła...

Michałku, już na zawsze pozostaniesz dla nas Wojownikiem, który pomimo trudności i ogromnego bólu, najbardziej na świecie kochał żyć. Nigdy Cię nie zapomnimy. Choć nasze serca pękły na pół, wierzymy, że już nie cierpisz. Że trafiłeś do miejsca, w którym nie ma już bólu, onkologii, cierpienia. Walczyłeś do samego końca.

Jesteś dla nas wzorem do naśladowania. Śpij spokojnie” – napisali przyjaciele Michała z Fundacji Siepomaga.

16-latek zmagał się z chorobą od ósmego roku życia. Zbierano pieniądze na jego leczenie w Stanach Zjednoczonych. Od drugiej klasy szkoły podstawowej nie chodził do szkoły stacjonarnie i uczył się zdalnie. Michała pożegnało również VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, w którym był uczniem.

Mama Michała ma szczególną prośbę

Uroczystość pożegnania Michała odbędzie się w sobotę, 26 września w Parafii św. Andrzeja Apostoła w Komornikach o godzinie 10:30.

Mama 16-latka, pani Aneta, zwróciła się w mediach społecznościowych z wyjątkową prośbą do osób, które będą chciały towarzyszyć rodzinie podczas uroczystości.

„Michał uwielbiał kolor fioletowy 💜💜💜 jeśli Ktoś z Was ma możliwość to proszę zabierzcie ze sobą fioletowy balonik, który po uroczystości symbolicznie wyślemy do Nieba...” – przekazała mama chłopaka.

Fioletowe baloniki mają stać się symbolicznym pożegnaniem Michała i gestem pamięci o chłopaku, którego przez lata wspierało tak wiele osób.

Dla mieszkańców Wielkopolski jego śmierć jest szczególnie bolesna. Wielu z nich śledziło jego walkę z chorobą, wspierało zbiórki i wierzyło, że Michałowi uda się ją pokonać. Teraz przyjdą, by pożegnać 16-letniego Wojownika.

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