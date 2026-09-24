Ponad 500 osób może stracić pracę w Poznaniu! Wielki koncern przenosi usługi za granicę

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-24 13:33

Niepokojące informacje dla pracowników poznańskiego oddziału GSK. Nawet ponad 500 osób może stracić pracę w związku z planami konsolidacji części usług wsparcia poza Polską. Jak informuje epoznan.pl, zadania wykonywane dotąd w Poznaniu mają zostać przeniesione do Indii. Firma zapewnia, że Polska nadal pozostanie ważnym krajem dla GSK.

Logo firmy GSK na elewacji budynku. O zwolnieniach grupowych w poznańskim oddziale koncernu przeczytasz na SE.
Autor: Maxshot.pl/ Shutterstock

Informacje o planowanych zwolnieniach potwierdził serwisowi Hieronim Marut, przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w GSK. 

Niebawem przystąpimy do rozmów z pracodawcą, aby wynegocjować jak najlepsze warunki odejść dla pracowników – powiedział.

Sprawę skomentował także zarząd GSK Polska. Krzysztof Kępiński przekazał PAP, że we wtorek (22 września) spółka poinformowała o propozycji konsolidacji części usług wsparcia poza Polską.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudna wiadomość dla naszych pracowników w Polsce. Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnego wsparcia oraz współpraca ze związkami zawodowymi w czasie przechodzenia przez te zmiany – zapewnił przedstawiciel firmy.

GSK w lipcu przedstawiło trzyletni program, którego celem ma być uproszczenie działalności firmy i skoncentrowanie zasobów. Koncern chce w ten sposób zwiększyć i przyspieszyć inwestycje w nowe leki i szczepionki będące w fazie rozwoju.

Firma podkreśla jednocześnie, że Polska pozostaje dla niej ważnym krajem. Ma tu działać jedno z dwóch wielofunkcyjnych Globalnych Centrów Kompetencji GSK.

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