Ponad 500 osób może stracić pracę w Poznaniu! Wielki koncern przenosi usługi za granicę

Informacje o planowanych zwolnieniach potwierdził serwisowi Hieronim Marut, przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w GSK.

Niebawem przystąpimy do rozmów z pracodawcą, aby wynegocjować jak najlepsze warunki odejść dla pracowników – powiedział.

Sprawę skomentował także zarząd GSK Polska. Krzysztof Kępiński przekazał PAP, że we wtorek (22 września) spółka poinformowała o propozycji konsolidacji części usług wsparcia poza Polską.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudna wiadomość dla naszych pracowników w Polsce. Naszym priorytetem jest obecnie zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnego wsparcia oraz współpraca ze związkami zawodowymi w czasie przechodzenia przez te zmiany – zapewnił przedstawiciel firmy.

GSK w lipcu przedstawiło trzyletni program, którego celem ma być uproszczenie działalności firmy i skoncentrowanie zasobów. Koncern chce w ten sposób zwiększyć i przyspieszyć inwestycje w nowe leki i szczepionki będące w fazie rozwoju.

Firma podkreśla jednocześnie, że Polska pozostaje dla niej ważnym krajem. Ma tu działać jedno z dwóch wielofunkcyjnych Globalnych Centrów Kompetencji GSK.