Pogoda w Poznaniu: 25-27 września

Mieszkańcy Poznania w najbliższy weekend mogą spodziewać się stabilnych, jesiennych temperatur, ale aura nie będzie przez cały czas sprzyjająca. Kluczowa okaże się zmiana, jaka nastąpi po piątku. Przez całe trzy dni dominować będzie duże zachmurzenie, więc na słońce nie ma co liczyć. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać od 17 do 18 stopni Celsjusza.

Piątek z deszczem na początek

Weekend rozpocznie się w Poznaniu od opadów. Już w piątek, 25 września, prognozowany jest niewielki deszcz. Spadnie około 1 mm wody, co może wpłynąć na plany na popołudnie i wieczór. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 17°C, a w nocy spadnie do 10°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, a niebo pozostanie całkowicie zasłonięte chmurami.

Sobota przyniesie poprawę aury

W sobotę pogoda w Poznaniu wyraźnie się poprawi, przynajmniej jeśli chodzi o opady. Ten dzień będzie już suchy. Niebo nadal pozostanie pochmurne, ale deszcz nie powinien już przeszkadzać. Temperatura w ciągu dnia będzie podobna do piątkowej i wyniesie około 17°C. Noc będzie jednak chłodniejsza – termometry wskażą minimalnie około 9°C. Wiatr osłabnie do około 2 m/s.

Najcieplejszy dzień weekendu to niedziela

Koniec weekendu zapowiada się w Poznaniu najkorzystniej. Niedziela, 27 września, będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą około 18 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek utrzyma temperaturę na poziomie około 9°C. Podobnie jak w sobotę, nie prognozuje się żadnych opadów. Wiatr pozostanie słaby, a nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Taka prognoza sugeruje, że piątkowe popołudnie i wieczór lepiej zaplanować w miejscach zadaszonych. Z kolei sobota i niedziela, mimo braku słońca, będą sprzyjać aktywności na zewnątrz. Łagodna temperatura i brak deszczu stworzą dobre warunki do spacerów po mieście czy wyjścia do parku. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza podczas chłodniejszych wieczorów.

Dane pogodowe: OpenWeather