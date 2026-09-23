34 migrantów w chłodni na A2. Szokujące odkrycie Straży Granicznej!

Chłodnia pełna ludzi na poznańskim odcinku A2

Do zatrzymania doszło 14 września na autostradzie A2. Patrol z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy zatrzymał do kontroli dwa pojazdy: osobowego Forda oraz ciężarówkę Renault typu chłodnia. Oba prowadzone były przez obywateli Serbii.

Podczas sprawdzania ciężarówki funkcjonariusze dokonali wstrząsającego odkrycia. W części ładunkowej, za dodatkową ścianą, ukrywało się 34 migrantów. Byli to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei. Jak ustalono, wszyscy zamierzali przedostać się z Litwy przez Polskę do Niemiec.

Migranci z dokumentami ochrony międzynarodowej

Ujawnieni cudzoziemcy posiadali dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na Łotwie i Litwie. Po zakończeniu czynności służbowych zostali przekazani litewskim służbom w ramach procedury readmisji.

Serbowie z zarzutami. Trafili do aresztu

Obaj kierowcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania innym cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy z Litwy do Polski, z zamiarem dalszego przerzutu do Niemiec.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi im kara do 8 lat więzienia.

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