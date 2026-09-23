Nie żyje wybitny onkolog. Prof. Andrzej Mackiewicz pracował nad szczepionką na czerniaka

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-23 9:50

Smutne wieści ze świata polskiej nauki i medycyny. 20 września zmarł prof. Andrzej Mackiewicz – wybitny onkolog i naukowiec, który przez lata związany był z poznańskim środowiskiem akademickim i onkologicznym. Profesor należał do pionierów badań nad immunoterapią i terapią genową nowotworów w Polsce. Jego zespół prowadził m.in. przełomowe badania nad genetycznie modyfikowanymi szczepionkami przeciwnowotworowymi.

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Autor: PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS, Proxima Studio/Shutterstock/ Shutterstock

Prof. Andrzej Mackiewicz przez większość swojej kariery zawodowej był związany z Poznaniem. Pracował na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Był specjalistą w dziedzinie patomorfologii, chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej.

Szczególne miejsce w jego dorobku zajmowały badania nad nowymi metodami leczenia nowotworów. Kierowany przez profesora zespół prowadził pionierskie prace nad genetycznie modyfikowanymi komórkowymi szczepionkami przeciwnowotworowymi, w tym nad szczepionką terapeutyczną przeciwko czerniakowi.

Jak podkreśla Narodowy Instytut Onkologii, badania te należały do jednych z pierwszych na świecie prac dotyczących wykorzystania terapii genowej u pacjentów onkologicznych.

Profesor Mackiewicz był także twórcą i kierownikiem Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierował również Zakładem Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Przez lata łączył działalność kliniczną z pracą naukową, rozwijaniem nowych technologii medycznych oraz kształceniem kolejnych pokoleń lekarzy i naukowców.

„Jego śmierć jest wielką stratą dla polskiej nauki i onkologii” – podkreślono w pożegnaniu opublikowanym przez Narodowy Instytut Onkologii.

Instytut przekazał także wyrazy współczucia rodzinie i bliskim profesora, a także jego współpracownikom i uczniom.

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