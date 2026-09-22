Sarna jak pocisk przebiła szybę auta i wpadła na twarz kierowcy. Pojazd dachował, serce 20-latka stanęło

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-22 9:39

Na obwodnicy Gostynia doszło do szokującego wypadku. Sarna, potrącona przez kierującego volkswagenem, jak pocisk wystrzeliła na drugi pas ruchu, uderzając w drugi samochód, kierowany przez 20-latka. Zwierzę przebiło szybę i wpadło na twarz młodego mężczyzny. W efekcie jego pojazd dachował. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, okazało się, że serce chłopaka stanęło, nie dawał oznak życia. Rozpoczęła się walka z czasem, znamy szczegóły.

Do wstrząsającego wypadku doszło w poniedziałek rano, 21 września 2026 roku, na terenie Gostynia. Informacja o zdarzeniu wpłynęła około godziny 6:00 poprzez system e-call do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Jak się okazało, na drodze wojewódzkiej 434 między miejscowościami Krajewice i Grabonóg, gdzie ulica przecina pola uprawne, na jezdnię wyskoczyła sarna. Najpierw uderzył w nią kierujący volkswagenem, 52-letni mężczyzna. Zwierzę odrzuciło tak mocno, że niczym pocisk wpadła na drugi pas ruchu, którym z naprzeciwka poruszał się 20-latek w BMW. Sarna uderzyła w szybę czołową, rozbiła ją i wpadła do środka auta, praktycznie wprost na twarz młodego kierowcy. Wówczas samochód wpadł do pobliskiego rowu i dachował.

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- Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu, twierdzono brak parametrów życiowych u jednego z poszkodowanych (20-letniego mężczyzny - red.). Drugi uczestnik zdarzenia (52-latek z volkswagena - red.) nie odniósł żadnych obrażeń - relacjonuje st. kpt. Marcin Nyczka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. - Strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a po przyjeździe na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, czynności kontynuowano - dodaje.

I choć serce 20-latka stanęło, to finalnie akcja reanimacyjna przyniosła rezultaty. Po chwili czynności życiowe zostały przywrócone, a osoba poszkodowana w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Poznaniu, gdzie przetransportował ją śmigłowiec LPR-u. Szczegóły poniżej.

Policja ustala przebieg zdarzenia. 20-latek w BMW nie zdążył zareagować, choć to nie on potrącił zwierzę

Z wstępnych ustaleń służb wynika, że 20-latek kierujący BMW nie zdążył zareagować na to, co działo się na sąsiednim pasie. To nie on potrącił zwierzę, a mimo tego zapłacił znacznie wyższą cenę. Drugiemu kierowcy nic się nie stało, a volkswagen nie doznał prawie żadnych szkód. BMW zostało natomiast doszczętnie zniszczone, zaś jego kierowca, młody chłopak, walczy teraz o życie. Był nieprzytomny, kiedy zabierano go do szpitala. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, stan zdrowia pokrzywdzonego był nieznany. Policja zapowiedziała jednak, że wystąpi do placówki medycznej z pisemną prośbą o udostępnienie informacji w sprawie poszkodowanego 20-latka.

Trwają ustalenia na temat szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Galeria zdjęć: Sarna jak pocisk przebiła szybę auta i wpadła na twarz kierowcy. Pojazd dachował, serce 20-latka stanęło

Sarna jak pocisk przebiła szybę auta i wpadła na twarz kierowcy. Pojazd dachował, serce 20-latka stanęło
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