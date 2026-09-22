Tragiczny wieczór pod Koninem. 47-latek nie żyje, jest pilny apel policji!

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 19 września 2026 roku, około godz. 20:20. Tragiczne zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 25, na pasie ruchu w kierunku Konina, na wysokości miejscowości Teodorowo w gminie Ślesin.

W wyniku wypadku zginął 47-letni pieszy. Policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Policja szuka świadków

Komenda Miejska Policji w Koninie zwróciła się z pilnym apelem do osób, które były świadkami wypadku. Funkcjonariusze proszą również o kontakt każdego, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie pod numerem 47 77 521 43. Podczas kontaktu należy powołać się na numer sprawy: KW-17825.

Policja apeluje również o udostępnianie komunikatu.