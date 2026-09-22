Tragiczny wieczór pod Koninem. 47-latek nie żyje, jest pilny apel policji!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-22 8:24

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25. W sobotni wieczór, 19 września, na wysokości Teodorowa w gminie Ślesin zginął 47-letni pieszy. Policja apeluje do osób, które widziały zdarzenie lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przebiegu.

Nocne miejsce wypadku pod Koninem z pachołkami i niebieskimi światłami służb. O apelu policji przeczytasz na SE.
Autor: Policja / Materiały prasowe

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 19 września 2026 roku, około godz. 20:20. Tragiczne zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 25, na pasie ruchu w kierunku Konina, na wysokości miejscowości Teodorowo w gminie Ślesin.

W wyniku wypadku zginął 47-letni pieszy. Policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Policja szuka świadków

Komenda Miejska Policji w Koninie zwróciła się z pilnym apelem do osób, które były świadkami wypadku. Funkcjonariusze proszą również o kontakt każdego, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie pod numerem 47 77 521 43. Podczas kontaktu należy powołać się na numer sprawy: KW-17825.

Policja apeluje również o udostępnianie komunikatu.

Poważny wypadek w Warszawie, ukraiński bus na boku! 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki