Nocny rajd po katowickim Rynku. Kobieta wjechała autem na schody

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-22 6:44

Nietypowa sytuacja miała miejsce w nocy na katowickim Rynku. Policjanci zauważyli Opla, którego kierująca zjechała w miejsce przeznaczone dla pieszych, a następnie wjechała na schody znajdujące się w centralnej części Rynku. Szybko okazało się, dlaczego 43-latka znalazła się w tak nietypowym miejscu.

Ciemny opel na schodach katowickiego Rynku. O pijanej 43-latce, która tam wjechała, przeczytasz na SE.
Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Kierująca oplem wjechała na katowicki rynek

Nietypową interwencję przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę policjanci katowickiej drogówki. Podczas patrolowania centrum miasta funkcjonariusze zauważyli samochód, który zamiast poruszać się jezdnią, pojawił się na katowickim Rynku. Za kierownicą samochodu marki Opel siedziała 43-letnia kobieta.

Do zdarzenia doszło 20 września 2026 roku około godziny 1 w nocy. Policjanci patrolowali wówczas rejon katowickiego Śródmieścia. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił samochód marki Opel poruszający się w rejonie Rynku.

Kierująca samochodem wjechała na Rynek, a następnie skierowała auto w stronę jego centralnej części. Kobieta wjechała oplem na znajdujące się tam schody. Widok samochodu w takim miejscu natychmiast zwrócił uwagę funkcjonariuszy.

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Policjanci zatrzymali kierującą i przystąpili do kontroli. Jednym z pierwszych sprawdzeń było badanie stanu trzeźwości 43-latki. Wynik badania był jednoznaczny. Kobieta miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Oznacza to, że nie powinna była w ogóle siadać za kierownicą i prowadzić pojazd. Jazda samochodem po alkoholu stwarza zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale także dla innych uczestników ruchu.

43-latka z Katowic musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za takie zachowanie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Nietypowy nocny przejazd po katowickim Rynku zakończył się więc policyjną kontrolą i poważnymi konsekwencjami dla kierującej. Kobieta może spędzić do trzech lat za kratkami.

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KATOWICE
PIJANA KOBIETA