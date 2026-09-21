Podczas wizyty w Nowym Jorku Pierwsza Dama Marta Nawrocka zaskoczyła, porzucając oficjalne kreacje na rzecz sportowego stroju i roweru.

W tle ikonicznej panoramy Manhattanu zaprezentowała swoją ukrytą pasję, pokazując się w zupełnie innej, niecodziennej roli.

Sprawdź w naszej galerii, jak Pierwsza Dama wyglądała w kasku i na dwóch kółkach, prezentując swoje sportowe oblicze!

Marta Nawrocka przebywa w Stanach Zjednoczonych razem z prezydentem Karolem Nawrockim. Para prezydencka rozpoczęła wizytę w Nowym Jorku 19 września, a w niedzielę spotkała się m.in. z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. W napiętym programie znalazła się jednak również chwila na aktywność w zdecydowanie mniej oficjalnym wydaniu.

Pierwsza dama wskoczyła na rower. Na zdjęciach widzimy Martę Nawrocką w czarnym sportowym stroju, kasku i okularach przeciwsłonecznych. Towarzyszy jej grupa innych rowerzystów, a efektownego tła dostarcza panorama Manhattanu. Jest jazda na dwóch kółkach, wspólne zdjęcia i dużo uśmiechu. Pierwsza dama zatrzymała się także przy uczestnikach przejazdu.

To zupełnie inne kadry niż te, które zwykle oglądamy podczas oficjalnych uroczystości z udziałem małżonki prezydenta. Dla samej Marty Nawrockiej rower nie jest jednak jednorazową przygodą przygotowaną na potrzeby wizyty w USA.

Rower to jedna z pasji Marty Nawrockiej

O tym, że Marta Nawrocka lubi aktywny wypoczynek, wiadomo od dawna. Na oficjalnej stronie prezydenta można przeczytać, że pierwsza dama regularnie uprawia sport, a wśród jej ulubionych aktywności wymieniono właśnie jazdę na rowerze i rolkach.

Co ciekawe, zaledwie kilkanaście dni przed wizytą w Nowym Jorku sama Nawrocka opowiadała o tym w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Zapytana o swoje hobby bez wahania wymieniła rower i wrotki. Przyznała również, że jeździ konno i pływa.

Sport towarzyszy jej zresztą od dzieciństwa. W wieku od 10 do 15 lat Marta Nawrocka uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku. Ostatecznie nie związała zawodowego życia z baletem, ale aktywność fizyczna pozostała ważną częścią jej codzienności.

Pierwsza dama mówiła o rowerowych wypadach

Zmiana miejsca zamieszkania i nowe obowiązki najwyraźniej tego nie zmieniły. W niedawnym wywiadzie Marta Nawrocka zdradziła, że również po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego rodzina stara się zachować dawne zwyczaje. Wśród przykładów wymieniła wspólne wyjścia na rowery.

Teraz nadarzyła się okazja, by zobaczyć pierwszą damę na dwóch kółkach także za oceanem. Sportowy strój, kask i rower zamiast oficjalnych kreacji – zobaczcie w naszej galerii, jak Marta Nawrocka prezentowała się podczas rowerowego wypadu w Nowym Jorku.

LALKA NETFLIXA TO DZIWADŁO. MENTZEN CIĄGLE MÓWI COŚ INNEGO | Poranny Ring