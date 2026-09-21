Teść Filipa Chajzera "nie jest zwolennikiem tego małżeństwa". Nie było go na weselu 20-letniej córki!

Filip Chajzer już po ślubie

Filip Chajzer jest szczęśliwy tak bardzo, że, jak sam powiedział na jednym z nagrań, sierpień i wrzesień tego roku to dla niego istny raj. 19 września 41-letni były gwiazdor telewizji ożenił się z młodszą o 21 lat partnerką. On pojawił się w krakowskim kościele ubrany w garnitur w prążki, ona miała na sobie elegancką, prostą sukienkę odkrywającą ramiona i ozdobioną falbaną w hiszpańskim stylu. Kreacja zgrabnie opinała sylwetkę panny młodej, podkreślając dekolt i nogi, a także wąską talię. Bianka ślubny strój uzupełniła białymi szpilkami, niskim kokiem i lekkim welonem.

Na weselu 20-latka szalała już w innym wdzianku. Długą sukienkę zamieniła na kusą mini z głębokim dekoltem na plecach. Wyglądała doskonale! Niestety świadkami dobrej zabawy córki nie byli rodzice świeżo upieczonej pani Chajzer. Mama Bianki nie pojawiła się ani na ceremonii zaślubin, ani na przyjęciu, a jej tata odprowadził młodą parę do ołtarza, razem z rodzicami Filipa, ale po uroczystości kościelnej zniknął. Okazuje się, że zrezygnował z udziału w weselu córki.

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Teść Filipa Chajzera "nie jest zwolennikiem tego małżeństwa"

Dlaczego tata panny młodej pokazał się na ślubie, ale już na przyjęcie nie pojechał? Według informatora Pudelka poszło o pracę:

Jest związany z branżą filmową i miał wcześniej zaplanowane zobowiązania zawodowe. Bianka i Filip bardzo pilnowali, żeby informacja o ślubie nie przedostała się do mediów, dlatego o uroczystości poinformowali najbliższych w ostatniej chwili. W tej sytuacji nie miał możliwości odpowiednio wcześniej przeorganizować swoich obowiązków i zostać na weselu.

Informator dodał, że teść młodszego z Chajzerów nie jest fanem małżeństwa swojej pociechy:

I chociaż nie jest zwolennikiem tego małżeństwa, nie wyobrażał sobie, by nie być z córką w tak ważnym dniu. Chciał być przy córce.

Nie od dziś wiadomo o tym, że rodzina Bianki nie popiera jej relacji z dawnym gwiazdorem telewizyjnym starszym od niej o ponad 20 lat. Chajzer sam w rozmowie z Kubą Wojewódzkim przyznał, że teściowa go "nie znosi".

Nie było mamy Bianki. Nad czym zresztą bardzo ubolewam. Natomiast tata mojej żony odprowadzający Biankę do ołtarza, klasa absolutna. Jesteśmy tym bardzo wzruszeni - wyznał Chajzer Plejadzie.

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