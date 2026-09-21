Tak mieszka Joanna Krupa. Pokazała swoją hacjendę z 1930 roku. Jest kort tenisowy i basen

Dom z historią w sercu Los Angeles

Od lat Joanna Krupa dzieli życie między Polskę a Stany Zjednoczone. W kraju regularnie pojawia się na planie "Top Model", natomiast na co dzień mieszka w Los Angeles, gdzie wychowuje córkę i prowadzi swoje zawodowe projekty.

Tym razem modelka postanowiła pokazać fanom miejsce, które na co dzień pozostaje poza zasięgiem kamer. Okazją była wizyta Miłosza Kuleszy, nowego członka ekipy "Top Model", który odpowiada za działania związane z mediami społecznościowymi.

Już na początku Joanna Krupa zdradziła, że jej dom został wybudowany w 1930 roku. Nieruchomość wyróżnia się charakterystycznym stylem, a sama modelka określa ją mianem swojej "hiszpańskiej hacjendy".

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Kort tenisowy, dziedziniec i przestrzeń do odpoczynku

Jeszcze przed wejściem do domu uwagę zwraca rozległa przestrzeń wokół budynku. Na posesji znajduje się prywatny kort tenisowy, a także klimatyczny dziedziniec z miejscem do wypoczynku i paleniskiem. Wszystko otoczone jest bujną zielenią, która zapewnia mieszkańcom prywatność i spokój.

Jasne wnętrza i pamiątki. Tak mieszka Joanna Krupa

W środku dominują przestrzeń i światło. Centralnym punktem domu jest duży salon z wysokimi oknami, przez które do wnętrza wpada mnóstwo naturalnego światła. Nie brakuje tam wygodnych sof, drewnianych mebli i rodzinnych pamiątek.

Szczególną uwagę zwracają zdjęcia oraz liczne wyróżnienia przypominające o wieloletniej działalności modelki, także tej związanej z pomocą zwierzętom. Krupa od lat angażuje się bowiem w akcje na rzecz ich ochrony.

Podczas oprowadzania po domu nie zabrakło również wizyty w kuchni. Modelka z dystansem do siebie przyznała, że gotowanie nie należy do jej najmocniejszych stron i nie wszystkie kulinarne eksperymenty kończą się sukcesem.

Ogród stworzony z myślą o córce

Na końcu wycieczki Joanna Krupa pokazała jedną z najbardziej imponujących części posesji. Za domem znajduje się duży ogród z basenem. Modelka zadbała również o przestrzeń dla córki Ashy i zapewniła jej drewniany plac zabaw.

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Joanna Krupa!

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Joanna Krupa i Marta Krupa w barze mlecznym. Później poszły po patelnię