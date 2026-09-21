Kulisy "Maryla Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Jędrzejczyk uśmiechnięta od ucha do ucha, a Kuna zajadała stres

Joanna Jędrzejczyk wreszcie zachwyciła. Iza Kuna zawiodła

Ta niedziela była przełomowa dla Joanny Jędrzejczyk! Po tym, jak tydzień temu płakała, teraz wreszcie pokazała, że ma prawdziwe zadatki na tancerkę i była z siebie zadowolona. Wreszcie poczuła się pewnie! Z kolei Izabela Kuna zaliczyła bolesny spadek w rankingu. Tydzień temu była na szczycie, a teraz znalazła się w gronie najsłabszych. Po wyjściu ze studia "Tańca z Gwiazdami" zagryzała kanapkę w aucie.

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Iza Kuna wyjawiła czy Polsat wyciągnął wobec niej konsekwencje

Matteo Brunetti odpadł. Tiramisu nie pomogło

Niestety, nie dla wszystkich wieczór zakończył się happy endem. Z programem pożegnał się Matteo Brunetti. Choć nakarmił jurorów swoim tiramisu, nie udało się ich "przekupić" i zapewnić sobie dobrych not. Matteo zakończył przygodę z programem, wracając do domu ze skrzynią i ukochaną u boku. Jego tiramisu smakowało jurorom, ale nie zapewniło mu pozostania w show.

Triumfatorki wieczoru: Helena Englert i Mandaryna!

Dla niektórych obecność Maryli okazała się niezwykle szczęśliwa! Najwięcej punktów od jury, i to właśnie od samej Królowej, zdobyła Helena Englert. Córka Jana Englerta pokazała, że ma prawdziwy talent do tańca, lądując na szczycie rankingu! Świetnie wypadła także Mandaryna, która w rumbie zaprezentowała swoją kobiecość i zmysłowość, zachwycając jurorów i publiczność. Na parkiecie pokazała swoją sensualność i udowodniła, że nadal potrafi rozpalić parkiet!

Pełne torby i piesek Julii Wieniawy

Poza głównymi wydarzeniami, za kulisami również działo się sporo! Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka opuszczali studio z pełnymi torbami, a na Julię Wieniawę czekała mama z uroczym pieskiem. Emocje po "Maryla Night" z pewnością długo nie opadną, a kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się równie ekscytująco!