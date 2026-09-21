Śnieg sparaliżował szlaki w Tatrach. Temperatura spadnie poniżej zera

Od poniedziałku w wyższych rejonach Tatr, powyżej 1600 m n.p.m., zaczął padać śnieg. Biała pokrywa może wzrosnąć nawet o 10 centymetrów, a temperatura spadnie do minus 1 stopnia.

Zimowa aura utrzyma się aż do środy. Na szczytach pojawi się dodatkowe 5-10 cm śniegu, przy czym termometry pokażą minus 2 stopnie Celsjusza.

Bardzo trudne warunki na tatrzańskich szlakach to wynik nie tylko śniegu, ale także wiatru o prędkości do 75 km/h, zawiei oraz słabej widoczności.

Atak zimy w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed śniegiem i zawiejami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w poniedziałkowy poranek pierwsze płatki śniegu pokryły najwyższe partie Tatr. To zaledwie zapowiedź nadchodzącej, zimowej aury. Z biegiem dnia intensywne opady miały ogarnąć cały obszar gór powyżej 1600 metrów nad poziomem morza.

Z prognoz wynika, że tylko w poniedziałek warstwa śniegu w niektórych miejscach może wzrosnąć o 10 centymetrów. Dodatkowe zagrożenie stanowi silny, północno-zachodni wiatr. IMGW ostrzega przed podmuchami sięgającymi 75 km/h, co doprowadzi do powstawania zamieci i zawiei śnieżnych. Na najwyższych wzniesieniach temperatura spadnie do około minus 1 stopnia Celsjusza, a wichura sprawi, że odczuwalne zimno będzie o wiele większe.

Pogoda dla Tatr na kolejne dni. Opady i burze zatrzymają turystów?

Nadchodzące godziny nie zapowiadają żadnego ocieplenia w górach. W nocy z poniedziałku na wtorek w najwyższych partiach Tatr prognozowane są kolejne, dość obfite opady śniegu. Biała powłoka powiększy się o następne 5-10 centymetrów, natomiast termometry na szczytach zanotują wynik w okolicach minus 2 stopni Celsjusza.

We wtorek sytuacja pogodowa nadal będzie trudna – turyści muszą liczyć się z przelotnymi śnieżycami, które znów dorzucą od 5 do 10 centymetrów świeżego puchu. Następną dawkę zimowej pogody synoptycy zapowiadają na noc z wtorku na środę, kiedy to powyżej granicy lasu spadnie do 7 centymetrów śniegu. W dolnych rejonach gór zamiast śniegu pojawi się deszcz i burze, którym miejscami towarzyszyć będzie mały grad oraz porywisty wiatr.

W tej chwili sytuacja na tatrzańskich szlakach jest wyjątkowo niekorzystna dla turystów. Nisko zawieszone chmury znacząco utrudniają widoczność na graniach, co może prowadzić do zagubienia się na trasie. Ponadto wędrówki utrudniają porywy wichury, a same szlaki są mokre i bardzo śliskie. Turyści decydujący się na górskie wyprawy w wyższe rejony powinni zachować ogromną czujność.

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