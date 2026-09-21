W godzinach przedpołudniowych w gminie Gołcza (powiat miechowski) doszło do tragicznego wypadku drogowego.

49-letni motocyklista z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z pojazdem rolniczym.

Miechowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia, apelując jednocześnie o ostrożność i rozwagę na drodze.

Jak doszło do zderzenia motocykla z sieczkarnią?

Do wypadku doszło w sobotę (19 września) w godzinach przedpołudniowych na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez gminę Gołcza. Jak informuje miechowska policja, 49-letni kierujący motocyklem marki Honda podczas manewru wymijania z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Na jego drodze znalazł się potężny pojazd rolniczy – samobieżna sieczkarnia marki Class, którą kierował 56-letni mężczyzna. Motocyklista uderzył w maszynę z ogromną siłą. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Pomimo błyskawicznie podjętej reanimacji i heroicznych wysiłków ratowników, obrażenia 49-latka okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł na miejscu wypadku, nie odzyskawszy przytomności.

Kto zawinił? Szczegółowe śledztwo prokuratury

Okoliczności zdarzenia są obecnie przedmiotem szczegółowego śledztwa. Przez wiele godzin po wypadku na miejscu tragedii pracowali policyjni specjaliści. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, czynności były prowadzone pod ścisłym nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Miechowie.

W oględzinach miejsca zdarzenia brali udział funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego miechowskiej komendy oraz powołany biegły sądowy z zakresu techniki i mechaniki sądowej. Kluczowa dla wyjaśnienia sprawy będzie opinia biegłego, która pozwoli precyzyjnie odtworzyć przebieg ostatnich sekund przed zderzeniem oraz ocenić stan techniczny obu pojazdów. Śledczy zbadają również, czy prędkość motocyklisty była dostosowana do panujących na drodze warunków.

Mundurowi po raz kolejny apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i pełnego skupienia na drodze. Jak podkreślają policjanci, za kierownicą wystarczy zaledwie ułamek sekundy nieuwagi, by doszło do nieodwracalnej tragedii, która kładzie się cieniem na życiu wielu rodzin.

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