Potężne ryki rozległy się w Tatrach! Czy to niedźwiedzie?

Co tak ryczy w Tatrach? TPN uspokaja: to nie niedźwiedzie

Jesienią w tatrzańskich lasach robi się wyjątkowo głośno. Wszystko za sprawą jeleni, dla których rozpoczął się okres godowy. Ich donośne odgłosy można usłyszeć podczas wędrówki, szczególnie rano i wieczorem.

Tatrzański Park Narodowy wyjaśnia turystom, czego mogą się spodziewać.

„Kto teraz ryczy w tatrzańskich lasach? To nie niedźwiedzie. To jelenie mają teraz ważne sprawy na głowie 🙃🦌” – przekazał TPN.

Rykowisko jeleni w Tatrach. TPN apeluje do turystów

Rykowisko rozpoczyna się zwykle w pierwszej połowie września i trwa około miesiąca. W tym czasie samce jeleni wydają charakterystyczne, głośne odgłosy. Wabią w ten sposób samice, ale także pokazują innym samcom, że dany teren jest już zajęty. Zdarza się również, że rykiem wzywają konkurentów do walki.

TPN przypomina, że choć rykowisko może być dużą atrakcją dla turystów, dzikim zwierzętom nie należy przeszkadzać. Jelenie najlepiej obserwować i słuchać ich z dużej odległości.

"W najbliższych tygodniach warto mieć w Tatrach nie tylko oczy, ale i uszy szeroko otwarte. Pamiętajmy jednak, że rykowisko najlepiej obserwować - i podsłuchiwać - z dystansu. Nie zbliżajmy się do jeleni i łań, nie próbujmy zwracać ich uwagi i pod żadnym pozorem ich nie dokarmiajmy. W końcu nie wypada przeszkadzać w randkowaniu 😉" - pisze żartobliwie TPN na Facebooku.

Nie należy podchodzić do samców ani łań, próbować zwracać na siebie ich uwagi czy schodzić ze szlaku, żeby zrobić lepsze zdjęcie. Zwierząt nie wolno również dokarmiać.

Dlatego jeśli w najbliższych tygodniach podczas wycieczki po Tatrach z lasu dobiegnie potężny ryk, nie musi to oznaczać, że w pobliżu znajduje się niedźwiedź. Bardzo możliwe, że to jeleń, który właśnie szuka partnerki albo ostrzega rywala.

Sonda Czy ruch turystyczny w Tatrach powinien zostać ograniczony? tak nie nie mam zdania

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