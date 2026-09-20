Tajemnicza tragedia na komisariacie! Nie żyje policjant

Tragedia na komisariacie w Pszowie. Policjant zmarł podczas służby

Policjant zmarł podczas służby! Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę na komisariacie policji w Pszowie, niedaleko Wodzisławia Śląskiego. Informację o śmierci funkcjonariusza potwierdziła śląska policja.

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, policjant w chwili zdarzenia pełnił służbę. Na miejsce wezwano pomoc medyczną, jednak jego życia nie udało się uratować.

"Doszło do zdarzenia z udziałem funkcjonariusza będącego na służbie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł"

„Na terenie jednostki policji w powiecie wodzisławskim doszło do zdarzenia z udziałem funkcjonariusza będącego na służbie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł” – powiedziała „Dziennikowi Zachodniemu” nadkom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na komisariacie ani co było bezpośrednią przyczyną śmierci policjanta. Sprawą zajmuje się prokuratura, która ma ustalić wszystkie okoliczności tragedii.

Policja nie przekazuje obecnie dodatkowych informacji. „Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. Z uwagi na dobro postępowania nie przekazujemy na tym etapie szczegółowych informacji” – dodała nadkom. Sabina Chyra-Giereś.

Nie podano również wieku zmarłego funkcjonariusza ani informacji o jego stażu w policji.

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