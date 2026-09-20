Tajemnicza tragedia na komisariacie! Nie żyje policjant

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-20 17:36

Tragedia na komisariacie policji w Pszowie na Śląsku. W sobotę, 19 września, podczas służby zmarł jeden z funkcjonariuszy. Jak podaje „Dziennik Zachodni”, policjantowi udzielono pomocy medycznej, jednak nie udało się go uratować. Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. Policja na razie nie ujawnia szczegółów zdarzenia.

Policyjny samochód z włączonymi sygnałami świetlnymi za taśmą zabezpieczającą. O tragedii w Pszowie przeczytasz w SE.
Autor: Alexander Fedosov/ Shutterstock

Tragedia na komisariacie w Pszowie. Policjant zmarł podczas służby

Policjant zmarł podczas służby! Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę na komisariacie policji w Pszowie, niedaleko Wodzisławia Śląskiego. Informację o śmierci funkcjonariusza potwierdziła śląska policja.

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, policjant w chwili zdarzenia pełnił służbę. Na miejsce wezwano pomoc medyczną, jednak jego życia nie udało się uratować.

"Doszło do zdarzenia z udziałem funkcjonariusza będącego na służbie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł"

„Na terenie jednostki policji w powiecie wodzisławskim doszło do zdarzenia z udziałem funkcjonariusza będącego na służbie. Pomimo udzielonej pomocy medycznej funkcjonariusz zmarł” – powiedziała „Dziennikowi Zachodniemu” nadkom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na komisariacie ani co było bezpośrednią przyczyną śmierci policjanta. Sprawą zajmuje się prokuratura, która ma ustalić wszystkie okoliczności tragedii.

Policja nie przekazuje obecnie dodatkowych informacji. „Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. Z uwagi na dobro postępowania nie przekazujemy na tym etapie szczegółowych informacji” – dodała nadkom. Sabina Chyra-Giereś.

Nie podano również wieku zmarłego funkcjonariusza ani informacji o jego stażu w policji.

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