Śmiertelny wypadek na S8. Kierowca Mercedesa porzucił auto i uciekał pieszo

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-09-20 15:06

Najpierw odjechał mercedesem z miejsca tragicznego wypadku, później porzucił samochód i próbował zgubić policjantów pieszo. 39-latek ostatecznie trafił w ręce policjantów. Wcześniej na trasie S8 w Prosienicy kierowca mercedesa miał zderzyć się z Seatem. Jeden z mężczyzn podróżujących drugim samochodem zmarł mimo reanimacji, a drugi trafił do szpitala.

Tragiczny wypadek na S8
Autor: KPP Ostrów Mazowiecka/ Materiały prasowe

Tragedia na S8

Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło w niedzielę, 20 września, około godz. 6 rano, na 558 kilometrze drogi ekspresowej S8. Samochody zderzyły się w Prosienicy, na odcinku pomiędzy Podborzem a Prosienicą, na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku.

W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, mercedes, którym podróżował 39-letni mieszkaniec woj. podlaskiego oraz seat, w którym siedzieli 31 i 30-latek, także z Podlasia. Jak wstępnie ustaliła policja, mercedes miał uderzyć w tył drugiego pojazdu. Siła zderzenia była na tyle duża, że tył seata został niemal zmiażdżony.

Kiedy na miejsce przybyła policja, zastała jedynie wrak seata oraz dwóch mężczyzn, leżących poza autem.

- Natychmiast przystąpiono do reanimacji 30-latka. Niestety mimo szybkiej akcji, jego życia nie udało się uratować. Z kolei 31-latek z obrażeniami, acz będąc świadomym, został przewieziony do szpitala - informuje w rozmowie z „Super Expressem” asp. Marzena Laczkowska, oficer prasowy KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Przeczytaj także: Zaginęła 54-letnia Beata. Wyszła z mieszkania w Warszawie i przepadła

Kierowca mercedesa próbował uciec

Kierowca Mercedesa nie pozostał przy rozbitym seacie i poszkodowanych. Według informacji policji po zderzeniu odjechał swoim samochodem z miejsca wypadku. Po przejechaniu pewnego odcinka miał porzucić mercedesa i próbować kontynuować ucieczkę pieszo. 39-latka szybko jednak zatrzymał patrol z ruchu drogowego.

- Mężczyzna trafił do policyjnej celi, gdzie będzie czekał na działania i decyzje prokuratora. Prawdopodobnie w poniedziałek usłyszy zarzuty. Mężczyzna w momencie zatrzymania był trzeźwy - dodaje policjantka.

Przeczytaj także: Nocny pożar na Grochowie. Znaleziono zwęglone ciało

Zlecono sekcję zwłok

Służby muszą teraz odpowiedzieć na szereg pytań: jak doszło do wypadku, jaki jest stan techniczny obu pojazdów, kto kierował seatem w momencie zdarzenia, czy dlaczego kierowca mercedesa zdecydował się uciec.

Służby zabezpieczyły ciało 30-latka celem przeprowadzenia sekcji zwłok, których wynik da odpowiedź na bezpośrednią przyczynę śmierci. Pobrano również krew od 31-latka celem sprawdzenia, czy w momencie wypadku był trzeźwy oraz pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. 

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. 

Przeczytaj także: Szedł drogą i dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Mija miesiąc, odkąd Sebastian przepadł bez śladu.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
WYPADEK SAMOCHODOWY
WYPADEK