Zaginęła 54-letnia Beata. Wyszła z mieszkania w Warszawie i przepadła

Beata Barkowska, 54-letnia mieszkanka Białołęki, jest poszukiwana przez policję.

Kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania 18 września i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Funkcjonariusze apelują do społeczeństwa o przekazywanie wszelkich sygnałów mogących pomóc w jej odnalezieniu.

Policja z Białołęki szuka Beaty Barkowskiej

Poszukiwania 54-letniej Beaty Barkowskiej prowadzą kryminalni z komisariatu na warszawskiej Białołęce. Kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania w środę, 18 września, i od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Jej najbliżsi nie mają pojęcia, gdzie mogłaby przebywać. Funkcjonariusze intensywnie sprawdzają każdy trop i proszą o wsparcie każdego, kto mógł widzieć zaginioną 54-latkę lub dysponuje wiedzą o jej miejscu pobytu.

Rysopis i ubiór

Zaginiona mierzy około 172 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała, jej włosy są krótkie i ciemne. 54-latka na co dzień nosi okulary korekcyjne, ale może też używać przeciwsłonecznych. Mundurowi udostępnili także szczegółowy opis ubrań, jakie miała na sobie w dniu zniknięcia. Składały się na niego: czarne legginsy w sportowym stylu, szaro-fioletowe buty z białą podeszwą, czarna bluza ozdobiona trzema białymi paskami w okolicach ramion, a także czarna koszulka z krótkim rękawem, szara kurtka i ciemna czapka z daszkiem. Kobieta zabrała ze sobą również plecak we wzory.

Informacje mogą pomóc w odnalezieniu 54-latki z Warszawy

Policjanci zwracają się z gorącą prośbą do każdej osoby, która mogłaby przyczynić się do ustalenia, gdzie obecnie przebywa 54-letnia kobieta. Wszelkie sygnały w tej sprawie można kierować bezpośrednio do Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, dzwoniąc pod numer telefonu 47 723 51 30. Informacje można również zgłaszać w dowolnej innej jednostce policyjnej na terenie kraju lub przesłać wiadomość drogą mailową na adres [email protected]. Mundurowi uczulają, aby nie ignorować nawet z pozoru nieistotnych wskazówek.

Telefony wsparcia dla osób w kryzysie

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji emocjonalnej lub wiesz, że ktoś z twojego otoczenia zmaga się z kryzysem psychologicznym, pamiętaj, że nie jesteś sam. Zawsze można skorzystać z darmowego wsparcia specjalistów. Ministerstwo Zdrowia poleca następujące numery kontaktowe:

800 70 2222 - darmowa i całodobowa infolinia Centrum Wsparcia dla osób dorosłych, czynna każdego dnia tygodnia. Istnieje także opcja uzyskania pomocy przez internet.

116 123 - to z kolei bezpłatny, dostępny bez przerw telefon przeznaczony dla pełnoletnich osób w kryzysie emocjonalnym. Pomoc można uzyskać również wchodząc na stronę 116sos.pl.

116 111 - darmowy telefon zaufania dedykowany specjalnie dla dzieci i młodzieży, który funkcjonuje przez 24 godziny na dobę, niezależnie od dnia tygodnia.

W przypadku, gdy pojawia się realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia, należy bez wahania wybierać numer alarmowy 112 lub 999, albo od razu kierować się na oddział psychiatryczny w najbliższej placówce medycznej.

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