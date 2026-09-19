Białoruskie manerwy przy granicy z Polską. Podano nowy komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-09-19 16:00

Na Białorusi zakończyły się czterodniowe ćwiczenia wojskowe prowadzone w pobliżu granic z Polską i Litwą. Jak podaje AFP, część manewrów odbywała się zaledwie około 15 km od Polski. Białoruskie władze zapewniają, że ćwiczenia miały „ściśle obronny charakter”. Uczestniczyły w nich m.in. jednostki zmechanizowane i czołgowe.

Żołnierze pracujący przy opancerzonym pojeździe wojskowym podczas ćwiczeń. O manewrach na Białorusi przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Trzech mężczyzn w mundurach moro pracuje wokół dużego, zielonego pojazdu opancerzonego na otwartym terenie. Pojazd ma otwarte luki i brakuje mu niektórych paneli z przodu, ukazując wewnętrzne okablowanie i komponenty. Jeden mężczyzna stoi na dachu pojazdu, drugi pochyla się przy otwartych drzwiach, a trzeci stoi z tyłu pojazdu, przy stole z narzędziami. Obok pojazdu znajdują się dwa metalowe stoły robocze, na których leży wiele narzędzi, a także kilka toreb i zielony kosz. W tle widoczne są inne niewyraźne pojazdy wojskowe i budynki przemysłowe pod pochmurnym niebem.

Białoruś zakończyła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Polską i Litwą

Koniec manewrów na Białorusi blisko Polski! Jak informuje AFP, powołując się na białoruskie ministerstwo obrony, manewry według oświadczenia władz w Mińsku miały służyć przygotowaniu wojska do ochrony granic, suwerenności i terytorium kraju. Mińsk nie podał, ilu dokładnie żołnierzy wzięło w nich udział. Wiadomo, że ćwiczyły m.in. bataliony zmechanizowane i czołgowe.

Podobne manewry na Białorusi odbywają się regularnie. Kraj organizuje co najmniej dwa duże ćwiczenia wojskowe rocznie

Manewry prowadzono m.in. na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim, tuż przy granicy z Litwą. Żołnierze ćwiczyli również na poligonach Brzeskim i Różańskim. Pierwszy znajduje się około 15 km, a drugi około 60 km od granicy z Polską.

Scenariusz obejmował ochronę granicy państwowej i działania przeciwko grupom dywersyjnym. Wojsko ćwiczyło również użycie dronów oraz sposoby zwalczania bezzałogowców.

AFP zwraca uwagę, że podobne manewry na Białorusi odbywają się regularnie. Kraj organizuje co najmniej dwa duże ćwiczenia wojskowe rocznie z udziałem sojuszników, w tym Rosji, a także wiele mniejszych manewrów.

We wrześniu 2025 roku Rosja i Białoruś przeprowadziły ćwiczenia Zapad-2025. Według AFP uczestniczyło w nich blisko 100 tys. żołnierzy. Część działań prowadzono na terenach położonych w pobliżu granic Unii Europejskiej.

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