Białoruskie manerwy przy granicy z Polską. Podano nowy komunikat

Białoruś zakończyła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Polską i Litwą

Koniec manewrów na Białorusi blisko Polski! Jak informuje AFP, powołując się na białoruskie ministerstwo obrony, manewry według oświadczenia władz w Mińsku miały służyć przygotowaniu wojska do ochrony granic, suwerenności i terytorium kraju. Mińsk nie podał, ilu dokładnie żołnierzy wzięło w nich udział. Wiadomo, że ćwiczyły m.in. bataliony zmechanizowane i czołgowe.

Podobne manewry na Białorusi odbywają się regularnie. Kraj organizuje co najmniej dwa duże ćwiczenia wojskowe rocznie

Manewry prowadzono m.in. na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim, tuż przy granicy z Litwą. Żołnierze ćwiczyli również na poligonach Brzeskim i Różańskim. Pierwszy znajduje się około 15 km, a drugi około 60 km od granicy z Polską.

Scenariusz obejmował ochronę granicy państwowej i działania przeciwko grupom dywersyjnym. Wojsko ćwiczyło również użycie dronów oraz sposoby zwalczania bezzałogowców.

AFP zwraca uwagę, że podobne manewry na Białorusi odbywają się regularnie. Kraj organizuje co najmniej dwa duże ćwiczenia wojskowe rocznie z udziałem sojuszników, w tym Rosji, a także wiele mniejszych manewrów.

We wrześniu 2025 roku Rosja i Białoruś przeprowadziły ćwiczenia Zapad-2025. Według AFP uczestniczyło w nich blisko 100 tys. żołnierzy. Część działań prowadzono na terenach położonych w pobliżu granic Unii Europejskiej.

Sonda Czy Białoruś to poważne zagrożenie dla Polski? Tak Nie Nie mam zdania

"Exercises are being held at the Gozhsky training ground in Grodno Oblast, around 6 kilometers (4 miles) from the Lithuanian border"Hoffentlich sind da viele Ohren und Augen hin gerichtet.Weniger wegen eines möglichen Angriffs, sondern wegen der Übung.https://t.co/AJvXeADuNS— Vorgeschobener Beobachter (@VorgBeob) September 19, 2026

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