Białoruskie manerwy przy granicy z Polską. Podano nowy komunikat

Białoruś zakończyła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Polską i Litwą
Koniec manewrów na Białorusi blisko Polski! Jak informuje AFP, powołując się na białoruskie ministerstwo obrony, manewry według oświadczenia władz w Mińsku miały służyć przygotowaniu wojska do ochrony granic, suwerenności i terytorium kraju. Mińsk nie podał, ilu dokładnie żołnierzy wzięło w nich udział. Wiadomo, że ćwiczyły m.in. bataliony zmechanizowane i czołgowe.
Podobne manewry na Białorusi odbywają się regularnie. Kraj organizuje co najmniej dwa duże ćwiczenia wojskowe rocznie
Manewry prowadzono m.in. na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim, tuż przy granicy z Litwą. Żołnierze ćwiczyli również na poligonach Brzeskim i Różańskim. Pierwszy znajduje się około 15 km, a drugi około 60 km od granicy z Polską.
Scenariusz obejmował ochronę granicy państwowej i działania przeciwko grupom dywersyjnym. Wojsko ćwiczyło również użycie dronów oraz sposoby zwalczania bezzałogowców.
AFP zwraca uwagę, że podobne manewry na Białorusi odbywają się regularnie. Kraj organizuje co najmniej dwa duże ćwiczenia wojskowe rocznie z udziałem sojuszników, w tym Rosji, a także wiele mniejszych manewrów.
We wrześniu 2025 roku Rosja i Białoruś przeprowadziły ćwiczenia Zapad-2025. Według AFP uczestniczyło w nich blisko 100 tys. żołnierzy. Część działań prowadzono na terenach położonych w pobliżu granic Unii Europejskiej.