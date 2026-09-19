Mariusz Błaszczak obchodzi urodziny! Mało kto wie, kim jest z wykształcenia

Mariusz Błaszczak ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, uzyskując tytuł magistra.

Jest absolwentem prestiżowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którą ukończył w 2001 roku, zdobywając praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania państwem.

Połączenie humanistycznego wykształcenia z dogłębną specjalizacją w administracji publicznej, uzupełnionej studiami podyplomowymi, umożliwiło mu objęcie kluczowych stanowisk w administracji samorządowej i rządowej, w tym najważniejszych funkcji w państwie.

Mariusz Błaszczak, urodzony 20 września 1969 roku w Legionowie, od lat należy do ścisłego kierownictwa PiS. Choć większość wyborców kojarzy go przede wszystkim z rolą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, jego wykształcenie różni się od typowego profilu menedżerskiego czy prawniczego.

Wykształcenie Mariusza Błaszczaka

Podstawą edukacji byłego wicepremiera są studia historyczne. Mariusz Błaszczak ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w 1995 roku, zdobywając tytuł magistra na podstawie pracy "Opinie szlachty województw poznańskiego i kaliskiego wobec polityki zagranicznej Rzeczpospolitej w latach 1587–1611". Jego zainteresowanie przeszłością i polityką państwową widoczne było już w czasach studenckich – działał wówczas w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UW, co stanowiło dla niego pierwszy krok w stronę działalności publicznej.

Samo wykształcenie ogólnoetyczne okazało się jednak dopiero wstępem do kariery w urzędach państwowych. Mariusz Błaszczak postawił na wyspecjalizowane kształcenie urzędnicze i wstąpił do prestiżowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którą ukończył w 2001 roku. To właśnie tam zdobył praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania strukturami państwowymi, prawa administracyjnego oraz finansów publicznych, co ułatwiło mu późniejszy awans w strukturach samorządowych i rządowych.

Dążąc do poszerzenia kompetencji menedżerskich, polityk zdecydował się na studia podyplomowe. Ukończył kierunek Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia z zakresu Zarządzania w Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego).

Z okazji urodzin warto przypomnieć, że to właśnie solidne zaplecze z zakresu administracji otworzyło mu drzwi do ról burmistrza dzielnicy Śródmieście, a w konsekwencji – do najważniejszych funkcji w państwie.

W naszej galerii zobaczysz córkę Mariusza Błaszczaka:

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