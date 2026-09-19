W ciągu 105-letniej historii naszej kadry mieliśmy wielu zawodników z najwyższej półki. Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek, Włodzimierz Lubański, Kazimierz Deyna, Andrzej Szarmach, Emmanuel Olisadebe, Jan Tomaszewski, Jakub Błaszczykowski, Robert Gadocha - to tylko niewielka część z nich. Nasi wspaniali zawodnicy błyszczeli nie tylko w reprezentacji Polski, lecz także w drużynach klubowych. Pamiętacie, w jakich zagranicznych zespołach grali? Przygotowaliśmy QUIZ. Legendy reprezentacji Polski. Deyna, Boniek, Lewandowski i inni. Dopasuj zawodnika do klubu. W naszym zestawieniu znajdują się same legendy. W każdym pytaniu do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

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QUIZ. Legendy reprezentacji Polski. Deyna, Boniek, Lewandowski i inni. Dopasuj zawodnika do klubu Pytanie 1 z 20 Zbigniew Boniek grał w klubie: AC Milan Juventus Turyn Inter Mediolan Następne pytanie

Piłkarska reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegrała w 1921 roku, czyli trzy lata po odzyskaniu niepodległości. Rywalem "Biało-czerwonych" byli bardzo mocni wówczas Węgrzy, którzy ograli naszą drużynę 1:0. Najwyższe dotychczas zwycięstwo reprezentacja Polski zanotowała w 2009 roku. W Kielcach pokonaliśmy San Marino 10:0. Za największe sukcesy w historii polskiej piłki uznawane są dwa srebrne medale naszej drużyny narodowej na mistrzostwach świata (krążki tego koloru były wtedy przyznawana za trzecie miejsce). Oba miały miejsce w dość zamierzchłych czasach (1974 i 1982 r.). Z nowszej historii za duże osiągnięcie należy uznać awans do ćwierćfinału Euro 2016, w którym po rzutach karnych przegraliśmy z późniejszym triumfatorem turnieju - Portugalią.

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!