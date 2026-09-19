QUIZ. Legendy reprezentacji Polski. Deyna, Boniek, Lewandowski i inni. Dopasuj zawodnika do klubu

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-09-19 10:01

W piłkarskiej reprezentacji Polski przez lata przewinęło się wielu znakomitych zawodników, a część z nich została prawdziwymi legendami. Kazimierz Deyna, Zbigniew Boniek i Robert Lewandowski - to tylko niektóre z ikon naszego futbolu. Pamiętasz, w jakich zagranicznych klubach grali nasi wspaniali zawodnicy? Rozwiąż QUIZ. Legendy reprezentacji Polski. Deyna, Boniek, Lewandowski i inni. Dopasuj zawodnika do klubu.

Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski i portret Kazimierza Deyny. Rozwiąż quiz o legendach reprezentacji na SE.
Autor: SE/Wikimedia

W ciągu 105-letniej historii naszej kadry mieliśmy wielu zawodników z najwyższej półki. Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek, Włodzimierz Lubański, Kazimierz Deyna, Andrzej Szarmach, Emmanuel Olisadebe, Jan Tomaszewski, Jakub Błaszczykowski, Robert Gadocha - to tylko niewielka część z nich. Nasi wspaniali zawodnicy błyszczeli nie tylko w reprezentacji Polski, lecz także w drużynach klubowych. Pamiętacie, w jakich zagranicznych zespołach grali? Przygotowaliśmy QUIZ. Legendy reprezentacji Polski. Deyna, Boniek, Lewandowski i inni. Dopasuj zawodnika do klubu. W naszym zestawieniu znajdują się same legendy. W każdym pytaniu do wyboru są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. 

Polecamy też: QUIZ. Polska piłka nożna lat 90. Leszek Pisz, Marek Citko i inni. Dopasuj piłkarza do klubu

QUIZ. Legendy reprezentacji Polski. Deyna, Boniek, Lewandowski i inni. Dopasuj zawodnika do klubu
Pytanie 1 z 20
Zbigniew Boniek grał w klubie:

Piłkarska reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegrała w 1921 roku, czyli trzy lata po odzyskaniu niepodległości. Rywalem "Biało-czerwonych" byli bardzo mocni wówczas Węgrzy, którzy ograli naszą drużynę 1:0. Najwyższe dotychczas zwycięstwo reprezentacja Polski zanotowała w 2009 roku. W Kielcach pokonaliśmy San Marino 10:0. Za największe sukcesy w historii polskiej piłki uznawane są dwa srebrne medale naszej drużyny narodowej na mistrzostwach świata (krążki tego koloru były wtedy przyznawana za trzecie miejsce). Oba miały miejsce w dość zamierzchłych czasach (1974 i 1982 r.). Z nowszej historii za duże osiągnięcie należy uznać awans do ćwierćfinału Euro 2016, w którym po rzutach karnych przegraliśmy z późniejszym triumfatorem turnieju - Portugalią. 

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAZIMIERZ DEYNA
ROBERT LEWANDOWSKI
REPREZENTACJA POLSKI
QUIZ