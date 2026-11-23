Natsu pokazała za dużo? "Petarda!"

Natsu, znana z dawnych gal freak-fightowych, obecnie zdaje się w pełni koncentrować na sportach sylwetkowych. Jej pobyt na Sri Lance obfituje w relacje z treningów, ale to zdjęcia w kusych strojach wywołują największe emocje. Najnowsza fotografia jest tego najlepszym dowodem. Celebrytka zapozowała w zmysłowym, jednoczęściowym kostiumie, którego materiał był tak prześwitujący, że doskonale eksponował jej krągłe, wypracowane na siłowni pośladki.

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Reakcja internautów była natychmiastowa. Podobnie jak przy poprzednich gorących fotkach, sekcja komentarzy została zalana komplementami. Fani nie mają wątpliwości co do efektów jej ciężkiej pracy.

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Od gwiazdy internetu do bogini fitnessu

Droga Natalii Karczmarczyk do miejsca, w którym jest dzisiaj, była pełna zwrotów akcji. Zaczynała jako jedna z największych gwiazd młodzieżowego internetu. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Taniec z Gwiazdami", dzięki któremu zyskała sympatię także starszej publiczności. Chociaż z tanecznego show odpadła stosunkowo szybko, to właśnie tam znalazła miłość – jej partnerem życiowym został jej taneczny nauczyciel, Wojciech Kucina.

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Dziś Natsu, która ma za sobą także występy w klatce, zdaje się odnajdywać w nowej pasji. Konsekwentnie buduje wizerunek sportsmenki, a jej "forma życia", którą chwali się na Instagramie, robi piorunujące wrażenie i jest szeroko komentowana przez tysiące fanów.

TOMASZEWSKI: NOWY TRENER NATYCHMIAST!