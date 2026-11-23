"Taniec z gwiazdami". Zdjęcia, których nie pokażą w telewizji

Wiadomo już, które pary powalczą o Kryształową Kulę za zwycięstwo w jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W półfinale z show pożegnała się tancerka i trenerka Julia Suryś, która w parze występowała z komikiem Piotrem Gumulcem. Żona piłkarza w ostatnim odcinku zaprezentowała się w niesamowitej kreacji, która zupełnie odkryła jej nogi. Do tego widzowie nie mogli oderwać wzroku od wirujących pośladków Julii Suryś. Niestety Kryształowej Kuli para Piotr Gumulec - Julia Suryś nie zdobędzie. Co ciekawe jednak, obydwoje nie wyglądali na niezadowolonych z tego powodu. Po wyjściu z budynku Polsatu dopisywały im humory, co zdołał uwiecznić na zdjęciach czający się z aparatem fotograf. Ujęć udało się zrobić sporo, nie tylko z udziałem niedoszłych finalistów "Tańca z Gwiazdami". Zdjęcia, które pokazujemy, wywołają chryję! Pokazują one bowiem celebrytów z innej strony. Takiej, którą nie zawsze można zobaczyć w telewizji.

Galeria: Gwiazdy sfotografowane pod budynkiem po "Tańcu z Gwiazdami"

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Zdjęcia paparazzi po półfinale programu "Taniec z Gwiazdami"

Na zakulisowych fotkach paparazzi widzimy m.in. Michała Wiśniewskiego całującego Mandarynę czy odzianą w ekstrawagancki płaszcz w łaty Julię Wieniawę. Dostrzegliśmy także Izabelę Kunę w luźniejszym wydaniu. Zastanawia to, że najbardziej zadowoleni zdawali się być ci, którzy odpadli z programu "Taniec z Gwiazdami" tuż przed finałem, czyli Julia Suryś i Piotr Gumulec. Może po prostu mieli już dość rywalizacji? A może tancerka jako żona piłkarze wie, że porażki to rzecz całkowicie normalna i spotykają one każdego. Zresztą, Julię pewnie w "Tańcu z gwiazdami" zobaczymy jeszcze wielokrotnie.

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