Sklep ShockPrice zostanie otwarty w środę, 25 listopada, w centrum SMAR PARK w Kobyłce.

W ofercie znajdą się m.in. odzież, obuwie, kosmetyki, zabawki i artykuły gospodarstwa domowego.

Firma chce mieć niemal 40 sklepów do końca 2026 roku.

Autor: MODIVO S.A./ Materiały prasowe

Nowy sklep niedaleko Warszawy

ShockPrice rozpoczyna działalność w województwie mazowieckim. Pierwszy sklep sieci w regionie powstanie w Kobyłce, przy ul. Przyjacielskiej, w centrum handlowym SMAR PARK. Otwarcie zaplanowano na 25 listopada.

Marka należy do MODIVO PLATFORM, czyli grupy rozwijającej także takie firmy jak CCC, eobuwie i HalfPrice. ShockPrice działa w formule off-price - to produkty różnych marek i kategorii, oferowane w obniżonych cenach.

Autor: MODIVO/ Materiały prasowe

Od ubrań po elektronikę. Co znajdziemy na półkach?

Nowa sieć nie ogranicza się do mody. W sklepach ShockPrice mają być dostępne również kosmetyki, zabawki, dekoracje, słodycze, elektronika i produkty do wyposażenia wnętrz. Asortyment będzie regularnie uzupełniany i zmieniany, dlatego oferta może wyglądać inaczej podczas kolejnych wizyt.

Firma zapowiada, że chce łączyć znane marki z produktami popularnymi w mediach społecznościowych. Z okazji otwarcia sklepu w Kobyłce przygotowano promocje oraz upominki dla pierwszych klientów. Nie podano jednak szczegółowej listy przecenionych produktów.

Ambitne plany nowej sieci

Sklep w Kobyłce to część szerszej ekspansji ShockPrice. Marka rozwija się nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W ostatnich tygodniach uruchomiła pierwsze placówki w Rumunii i Bułgarii. Plany na najbliższe miesiące są ambitne. Do końca 2026 roku sieć chce mieć niemal 40 sklepów. Debiut na Mazowszu może być więc początkiem jej dalszej obecności w regionie.