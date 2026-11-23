8 lat Trzaskowskiego w ratuszu

Dokładnie 22 listopada 2018 roku Rafał Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta Warszawy. Oznacza to, że stoi na czele polskiej stolicy już od 8 lat. Jego rządy mają zarówno liczne grono zwolenników, jak i przeciwników.

Ci pierwsi zachwycają się odważnymi, szerokimi projektami infrastrukturalnymi jak Nowe Centrum Warszawy, czy tramwaj do Wilanowa, a w Trzaskowskim widzą nowoczesnego, liberalnego lidera, z którego stolica może być dumna na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Krytycy zarzucają mu z kolei nietrafione ich zdaniem realizacje takie jak siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą, miejskie afery pokroju tej w Szpitalu Południowym, czy fakt, że prezydenturę stolicy traktował od początku wyłącznie jako trampolinę do objęcia urzędu głowy państwa (obie próby jej uzyskania zakończyły się jednak wyborczymi klęskami w 2020 i 2025 roku), a nie pełnoprawny cel polityczny.

Obecna, druga już kadencja Rafała Trzaskowskiego dobiega końca wiosną 2029 roku. Obowiązujące przepisy o dwukadencyjności samorządowców (o ile nie zostaną zmienione, do czego przymierza się większość sejmowa) sprawią, że polityk ten nie będzie mógł się ubiegać o kolejną 5-latkę w warszawskim ratuszu.

Z okazji 8. rocznicy objęcia urzędu przez Trzaskowskiego zapytaliśmy ChatGPT, którego polityka stojącego na czele polskiej stolicy w XXI wieku uznaje za najlepszego. Odpowiedź może być zaskakująca.

Oto najlepszy prezydent Warszawy w XXI wieku według ChatGPT

W XXI wieku Warszawa miała czterech pełnoprawnych prezydentów: Pawła Piskorskiego (urząd zaczął sprawować jeszcze w XX stuleciu i pełnił go w latach 1999-2002), Lecha Kaczyńskiego (2002-2005), Hannę Gronkiewicz-Waltz (2006-2018) oraz Rafała Trzaskowskiego (od 2018).

Pytamy przez nas o to, który z tych polityków najlepiej sprawował swoją funkcję AI wskazał na Hannę Gronkiewicz-Waltz, która była samorządowcem z ramienia Platformy Obywatelskiej.

- Jej kadencja obejmowała m.in. budowę II linii metra, rewitalizację Bulwarów Wiślanych i ogromną rozbudowę infrastruktury miejskiej - zachwala ChatGPT.

Jednocześnie to za jej kadencji wybuchła w mieście potężna afera reprywatyzacyjna, która stanowi bardzo duże obciążenie dla jej dorobku politycznego. Na to również zwraca uwagę sztuczna inteligencja w swojej zbiorczej ocenie.

Jednocześnie AI docenia też dorobek Lecha Kaczyńskiego za sukces uznając otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, czy zwiększenie nakładów na kulturę, edukację i bezpieczeństwo miasta.

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