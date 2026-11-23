O pobicie Adama Niedzielskiego oskarżeni są dwaj mieszkańcy Siedlec: Aleksander B. i Rafał G.

W poniedziałek zeznają ostatni świadkowie, w tym Karol, który był z byłym ministrem w dniu ataku.

Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami, dlatego dziennikarze nie mogą relacjonować jego przebiegu z sali sądowej.

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„Poprosili ministra o autograf”. Chwilę później doszło do ataku

Sprawa sięga 27 sierpnia 2025 roku. Przed jedną z restauracji w centrum Siedlec, gdzie Adam Niedzielski przebywał ze znajomymi, dwóch mężczyzn miało zaatakować byłego ministra, uderzyć go pięścią w twarz, a następnie kopać, gdy upadł na ziemię. Z aktu oskarżenia wynika, że kierowali pod jego adresem groźby pozbawienia życia.

W poniedziałek (23 listopada) przed sądem pojawił się 39-letni Karol, który był wtedy z Niedzielskim. Mężczyzna opowiedział, że wcześniej razem załatwiali sprawy w Siedlcach. Podczas pobytu w jednym z lokali zauważyli dwóch mężczyzn siedzących naprzeciwko nich. Według świadka prawdopodobnie rozpoznali oni byłego ministra.

– Kiedy wszyscy zaczęli wychodzić, ci mężczyźni poprosili ministra o autograf. Gdy odmówił, zaczęli oskarżać go o sprzeniewierzenie szczepionek i krzyczeć: „Śmierć wrogom ojczyzny!”. Chwilę później rzucili się na niego i zaczęli go bić. Razem ze znajomym Grzegorzem próbowaliśmy pomóc ministrowi, ale napastnicy uciekli – twierdzi pan Karol.

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Ostatni świadkowie przed sądem. Czy będzie wyrok?

W poniedziałek sąd przesłuchuje ostatnich świadków. Proces jest utajniony. Wcześniej wniosek o wyłączenie jawności złożył obrońca jednego z oskarżonych, a przyłączyli się do niego prokurator i pełnomocnik Adama Niedzielskiego. Sąd zdecydował, że dalsza część postępowania będzie odbywać się bez udziału publiczności.

Oskarżonym Aleksandrowi B. i Rafałowi G. prokuratura zarzuca pobicie byłego ministra, narażenie go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia. Czyn zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Grozi im kara do pięciu lat więzienia.

Nie wiadomo na razie, czy po przesłuchaniu świadków sąd przejdzie do mów końcowych i ogłosi wyrok jeszcze w poniedziałek.