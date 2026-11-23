Na Lotnisku Chopina odwołano pięć przylotów i trzy odloty.

Zmiany dotyczą połączeń obsługiwanych przez LOT i Brussels Airlines.

Utrudnienia są związane ze strajkiem kontrolerów ruchu lotniczego w Belgii.

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Odwołane loty z Lotniska Chopina do Brukseli. Lista anulowanych rejsów

Poniedziałek przyniósł spore problemy osobom planującym podróż samolotem z Warszawy lub do stolicy. Na tablicy Lotniska Chopina pojawiło się osiem odwołanych połączeń.

Wśród odwołanych przylotów znalazły się trzy rejsy LOT-u: LO 232 zaplanowany na godz. 9:50, LO 236 o godz. 12:30 oraz LO 238 o godz. 15:25. Nie przyleci również samolot Brussels Airlines SN 2555, który miał pojawić się w Warszawie o godz. 17:15. Odwołano także wieczorny rejs LOT-u LO 234 z godz. 21:55.

Problemy dotyczą również odlotów. Z Warszawy nie wystartują samoloty LOT-u LO 237 o godz. 10:25 i LO 233 o godz. 16:50, a także Brussels Airlines SN 2556 zaplanowany na godz. 18:05.

Strajk sparaliżował ruch lotniczy

Powodem zamieszania jest ogólnokrajowy protest w Belgii. Część pracowników służby kontroli ruchu lotniczego skeyes bierze udział w strajku. Z powodu ograniczonej liczby kontrolerów nie można zapewnić normalnej obsługi regularnych połączeń.

Największe utrudnienia obowiązują w poniedziałek między godz. 7 a 21. Brussels Airport zapowiedziało odwołanie większości zaplanowanych przylotów i odlotów. Na lotnisku Charleroi w tym czasie nie mogą odbywać się regularne starty ani lądowania.

Pasażerowie powinni sprawdzić swoje rezerwacje

Osoby, które mają zaplanowaną podróż, powinny na bieżąco kontrolować status rejsów i komunikaty przewoźników. Sam fakt, że lot nie został jeszcze oznaczony jako odwołany, nie daje gwarancji, że odbędzie się zgodnie z rozkładem.

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