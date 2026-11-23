Pokój Zbrodni - Zamach w Krakowie

Napadali na nielegalne punkty hazardowe

Sprawę rozpracowali funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Policjanci pozyskali informacje o trzech rozbojach, do których doszło w ostatnich miesiącach w nielegalnych lokalach z automatami do gier.

Pierwszy napad miał zostać dokonany w czerwcu, a dwa kolejne w październiku. Wszystkie punkty znajdowały się na terenie warszawskiej Pragi-Południe.

Funkcjonariusze analizowali kolejne informacje, zestawiali je z materiałami dotyczącymi napadów oraz prowadzili własne ustalenia operacyjne. Wiedzieli, że mogą mieć do czynienia z osobami mającymi bogatą przeszłość kryminalną.

Według policji dwaj bracia (45 i 49 lat) byli wielokrotnie karani za poważne przestępstwa. Mieli również związki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

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Kontrterroryści weszli w trzech miejscach

Ze względu na przeszłość podejrzanych i możliwe zagrożenie operacja wymagała szczegółowego przygotowania. Policjanci zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu skorzystali ze wsparcia innych wydziałów swojej komendy.

W zatrzymaniach uczestniczyli również funkcjonariusze:

Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA,

Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Działania przeprowadzono jednocześnie w trzech miejscach na terenie Warszawy i okolic. Miało to uniemożliwić podejrzanym wzajemne ostrzeżenie się, ucieczkę lub pozbycie się potencjalnych dowodów.

Do policyjnych cel trafili obaj bracia oraz ich znajoma.

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Odnaleźli ubrania z czasu napadów

Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych. Zabezpieczyli część ubrań, które podejrzani mieli mieć na sobie podczas napadów. Odzież może zostać porównana między innymi z zapisami monitoringu, nagraniami wykonanymi w lokalach oraz relacjami świadków.

Dodatkowo podczas przeszukania mieszkania młodszego z braci, znaleziono marihuanę. Tym samym 45-latek usłyszał dodatkowy zarzut posiadania środków odurzających.

49-latek podejrzany o trzy rozboje

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe każdemu z zatrzymanych przedstawiono zarzuty odpowiadające roli, którą według śledczych miał odegrać w przestępstwach.

49-latek ma odpowiadać za trzy rozboje popełnione w warunkach multirecydywy. Jego 45-letni brat usłyszał dwa zarzuty rozboju w warunkach multirecydywy oraz zarzut posiadania narkotyków. 32-latka została natomiast podejrzana o dokonanie jednego rozboju wspólnie i w porozumieniu z mężczyznami.

Bracia zostali już tymczasowo aresztowani przez sąd. Z kolei 32-latka otrzymała jedynie dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

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