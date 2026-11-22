Krwawy finał awantury na Bielanach

Na bielańskiej ulicy w sobotę, 21 listopada, około godz. 14 zaroiło się od służb. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w domu przy ul. Raduńskiej doszło do kłótni pomiędzy młodym mężczyzną a konkubentem jego matki. W pewnym momencie sprzeczka przerodziła się w agresję. Młodszy z mężczyzn miał chwycić za ostre narzędzie i zaatakować starszego, raniąc go w ucho.

Stołeczna policja potwierdza, że na Bielanach doszło do krwawego incydentu.

- Zgłoszenie dotyczyło awantury, podczas której 24-letni obywatel Białorusi przy użyciu noża ranił w ucho drugiego obywatela Białorusi w wieku 39 lat. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Jego stan nie zagrażał życiu - przekazał nam mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Policja wyjaśnia sprawę

O co poszło - na razie nie wiadomo. 24-latek chciał odciąć 39-latkowi ucho? Na to pytanie będzie próbowała znaleźć odpowiedź policja.