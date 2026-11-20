Nowy chodnik i utrudnienia dla pieszych

Drogowcy skupiają się obecnie na dwóch odcinkach zlokalizowanych po południowej stronie ulicy Odyńca, w kwartale między ulicą Puławską a Aleją Niepodległości. Nowa nawierzchnia pojawi się na fragmencie między ulicą Tyniecką a Puławską oraz między wylotami ulicy Czeczota. W tych miejscach stara kostka Bauma zostanie całkowicie usunięta, a jej miejsce zajmą nowe płyty chodnikowe.

Wykonanie prac na tych fragmentach było wcześniej niemożliwe z uwagi na prowadzone remonty podziemnych sieci. Roboty już trwają, a drogowcy planują zakończyć inwestycję jeszcze w styczniu 2027 roku. W czasie trwania remontu piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu i koniecznością korzystania z wyznaczonych obejść.

Kompleksowa metamorfoza ulicy Odyńca

Obecne prace to zwieńczenie dużych zmian, które ulica Odyńca przechodziła w ostatnich latach po obu stronach Alei Niepodległości. W ramach wcześniejszych etapów inwestycji wprowadzono szereg rozwiązań poprawiających wygodę i bezpieczeństwo:

Odcinek wschodni (od Al. Niepodległości do ul. Puławskiej): wyremontowano chodniki, przeniesiono parkowanie na jezdnię i ułożono nową nawierzchnię asfaltową wzmocnioną siatką szklano-węglową. Powstało nowe przejście dla pieszych na wysokości budynku Odyńca 31, a także pas zieleni z 12 drzewami i niemal 400 mkw. krzewów.

wyremontowano chodniki, przeniesiono parkowanie na jezdnię i ułożono nową nawierzchnię asfaltową wzmocnioną siatką szklano-węglową. Powstało nowe przejście dla pieszych na wysokości budynku Odyńca 31, a także pas zieleni z 12 drzewami i niemal 400 mkw. krzewów. Odcinek zachodni (od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości): w 2024 roku zyskał nową jezdnię i odnowione chodniki. Uwolniono przestrzeń dla pieszych poprzez przeniesienie miejsc postojowych na ulicę oraz wybudowano zebrę z azylem przy budynku Odyńca 59. Posadzono tam również 34 dęby tworzące szpaler o długości 700 metrów w ramach budżetu obywatelskiego.

Remonty chodników w innych częściach miasta

Prace na Mokotowie stanowią element szerszego programu modernizacji stołecznych trotuarów realizowanego przez ZDM. Wymiana zniszczonych nawierzchni odbywa się obecnie m.in. na ulicy Okopowej, Dickensa, Obozowej oraz Belgradzkiej, gdzie nowe chodniki również poprawią komfort poruszania się po mieście.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe