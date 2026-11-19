Gdzie wystąpią utrudnienia i co się zmieni na drodze?
Roboty będą prowadzone na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie. Z tego powodu wprowadzone zostaną konkretne ograniczenia przejazdu oraz przejścia w tym rejonie Śródmieścia i Pragi:
- Zamknięcie lewych pasów ruchu na obu jezdniach Wału Miedzeszyńskiego na odcinku od ulicy Walecznych do wjazdu na Most Poniatowskiego.
- Krótkotrwałe wstrzymania ruchu na Wale Miedzeszyńskim od strony ulicy Zwycięzców oraz na samym wjeździe na most, związane z rozładunkiem materiałów budowlanych.
- Zwężenie chodnika po stronie prowadzonych prac, przy czym dla pieszych pozostawiono bezpiecznie minimum 1,5 metra szerokości. Przejścia dla pieszych funkcjonują bez zmian.
Harmonogram robót i kontynuacja remontu
Montaż nowych elementów zaplanowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na płynność przejazdu w rejonie mostu. W dni powszednie wykonawca prac będzie działał wyłącznie poza godzinami szczytu, czyli w godzinach 10:00–14:00 oraz nocami od 22:00 do 6:00. Intensywne roboty będą prowadzone również w weekendy.
Wymiana ekranów akustycznych przy ulicy Walecznych stanowi kolejny etap prac modernizacyjnych w tej części miasta. W październiku rozpoczął się remont konstrukcji na łącznicy prowadzącej z Mostu Poniatowskiego na Wał Miedzeszyński. Nowe elementy z pleksi są w trakcie produkcji, a sam wjazd i zjazd z mostu pozostają w pełni przejezdne.