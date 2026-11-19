Gdzie wystąpią utrudnienia i co się zmieni na drodze?

Roboty będą prowadzone na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie. Z tego powodu wprowadzone zostaną konkretne ograniczenia przejazdu oraz przejścia w tym rejonie Śródmieścia i Pragi:

Zamknięcie lewych pasów ruchu na obu jezdniach Wału Miedzeszyńskiego na odcinku od ulicy Walecznych do wjazdu na Most Poniatowskiego.

na obu jezdniach Wału Miedzeszyńskiego na odcinku od ulicy Walecznych do wjazdu na Most Poniatowskiego. Krótkotrwałe wstrzymania ruchu na Wale Miedzeszyńskim od strony ulicy Zwycięzców oraz na samym wjeździe na most, związane z rozładunkiem materiałów budowlanych.

na Wale Miedzeszyńskim od strony ulicy Zwycięzców oraz na samym wjeździe na most, związane z rozładunkiem materiałów budowlanych. Zwężenie chodnika po stronie prowadzonych prac, przy czym dla pieszych pozostawiono bezpiecznie minimum 1,5 metra szerokości. Przejścia dla pieszych funkcjonują bez zmian.

Harmonogram robót i kontynuacja remontu

Montaż nowych elementów zaplanowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na płynność przejazdu w rejonie mostu. W dni powszednie wykonawca prac będzie działał wyłącznie poza godzinami szczytu, czyli w godzinach 10:00–14:00 oraz nocami od 22:00 do 6:00. Intensywne roboty będą prowadzone również w weekendy.

Wymiana ekranów akustycznych przy ulicy Walecznych stanowi kolejny etap prac modernizacyjnych w tej części miasta. W październiku rozpoczął się remont konstrukcji na łącznicy prowadzącej z Mostu Poniatowskiego na Wał Miedzeszyński. Nowe elementy z pleksi są w trakcie produkcji, a sam wjazd i zjazd z mostu pozostają w pełni przejezdne.