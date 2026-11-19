Na odcinku Legionowo Piaski–Tłuszcz odwołano pociąg Kolei Mazowieckich. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej.

W godzinach 9–22 bilety KM są honorowane w pociągach SKM linii S40 na trasie Legionowo–Radzymin, w obu kierunkach.

Awaria urządzeń sterowania ruchem na Centralnej Magistrali Kolejowej spowodowała objazdy pociągów PKP Intercity i możliwe opóźnienia.

Wjechał hulajnogą wprost pod pociąg!

Utrudnienia między Legionowem a Tłuszczem. Autobusy zamiast pociągów

WTP w komunikacie z godz. 9.06 informuje o problemach na linii kolejowej nr 10, które wynikają z niedokończonego remontu między Legionowem a Tłuszczem. Na odcinku Emilianów–Krusze wstrzymano ruch pociągów i uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Odwołano również pociąg Kolei Mazowieckich nr 51140 (RE92) na odcinku od stacji Legionowo Piaski do Tłuszcza. W jego miejsce wprowadzono autobusy. Godziny ich przyjazdów i odjazdów mogą się zmieniać. Na trasie występują opóźnienia pociągów KM.

Przewoźnik wprowadził też honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach SKM linii S40 na trasie Legionowo–Radzymin, w obu kierunkach. Zasada obowiązuje w czwartek w godz. 9–22.

Awaria na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pociągi jadą objazdami

W czwartek rano problemy pojawiły się również na Centralnej Magistrali Kolejowej. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym zablokowała przejazd pociągów standardową trasą. Część składów PKP Intercity skierowano na objazdy, co może oznaczać znaczne opóźnienia.

Przewoźnik apeluje do podróżnych o sprawdzanie aktualnych informacji w Portalu Pasażera oraz śledzenie komunikatów na dworcach i w pociągach. Przed wyjazdem warto upewnić się, czy rozkład nie uległ zmianie. Informacje o opóźnieniach można znaleźć na stronie Portalu Pasażera.