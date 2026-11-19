Pogoda w Warszawie: 20-22 listopada

Mieszkańcy Warszawy w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej pogodowej karuzeli. Aura w stolicy przejdzie od łagodnych, jesiennych temperatur do zimowego chłodu z przymrozkami. Prognozy zapowiadają zarówno deszcz, jak i dzień z niewielkim zachmurzeniem. Największa zmiana nastąpi między piątkiem a sobotą, a każdy dzień przyniesie zupełnie inne warunki.

Ciepły, ale deszczowy początek weekendu

Piątek, 20 listopada, przywita warszawiaków jako najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 9 stopni Celsjusza, co może zachęcać do aktywności. Nocą temperatura spadnie jednak w okolice zera. Niestety, wyższej temperaturze przez cały dzień będą towarzyszyć słabe, ale uporczywe opady deszczu. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota przyniesie gwałtowne ochłodzenie

W nocy z piątku na sobotę nastąpi prawdziwy zwrot w pogodzie. Temperatura gwałtownie spadnie, a nad ranem termometry wskażą nawet -2 stopnie Celsjusza, co oznacza przymrozki. W ciągu dnia będzie niewiele cieplej – maksymalnie do 3 stopni. To będzie zdecydowanie najzimniejszy moment weekendu. Jest jednak duży plus: sobota, 21 listopada, upłynie bez opadów, a małe zachmurzenie daje szansę na przejaśnienia. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s.

Wietrzna i deszczowa niedziela na zakończenie weekendu

Ostatni dzień weekendu, 22 listopada, utrzyma niskie temperatury z soboty – w ciągu dnia słupki rtęci znów pokażą maksymalnie 3 stopnie. Noc będzie jednak odczuwalnie cieplejsza, z temperaturą około 2 stopni na plusie, więc mróz już nie wróci. Niestety, do Warszawy powrócą słabe opady deszczu. Niedziela okaże się też najbardziej wietrznym dniem. Porywy wiatru sięgające blisko 5 m/s w połączeniu z chłodem i opadami sprawią, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Jak zaplanować weekend w stolicy?

Tak zmienna pogoda będzie wymagała elastyczności w planach. Deszczowy, ale cieplejszy piątek może sprzyjać spędzaniu czasu wewnątrz, na przykład w galeriach czy kawiarniach. Z kolei sobota, mimo że zimna, dzięki brakowi opadów i szansie na przejaśnienia, stworzy najlepsze warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To idealny moment na spacer po parku, ale trzeba pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu. Niedziela, z powracającym deszczem i silniejszym wiatrem, ponownie skłoni do poszukania przytulnych miejsc pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather