Sylwester w Warszawie 2026 - czy będzie wielki powrót?

Od czasu pandemii stolica Polski nie organizuje miejskiej zabawy sylwestrowej, a wszyscy którzy chcą celebrować koniec roku muszą to robić we własnym zakresie. Skontaktowaliśmy się z rzeczniczką warszawskiego ratusza z zapytaniem, czy w tym roku ta tendencja zostanie przełamana.

- M.st. Warszawa, podobnie jak w latach ubiegłych, nie organizuje żadnej masowej imprezy sylwestrowej - brzmi odpowiedź Wydziału Prasowego UM.

Przedstawiciele miasta konsekwentnie unikają odpowiedzi na pytanie o powody tej decyzji; w ubiegłych latach wskazywano m.in. na pandemię COVID-19 (2020 i 2021), troskę o uchodźców wojennych z Ukrainy (2022), czyli kondycję finansową miasta (2023).

Tak kiedyś bawiła się Warszawa

Chociaż w ostatnich latach zdążyliśmy już przywyknąć do braku jednego, centralnego wydarzenia sylwestrowego w stolicy, przez długie lata wielka impreza masowa w stolicy była normą. Często była ona dodatkowo transmitowana przez którąś z ogólnopolskich telewizji, co tylko zachęcało największe gwiazdy do przywitania nowego roku na warszawskiej scenie.

Impreza odbywała się w różnych lokalizacjach - od placu Zamkowego, przez place Defilad, Konstytucji i Bankowy aż po błonia Stadionu Narodowego.

Szczególnie huczne było to wydarzenie na przełomie wieków - w 1999 miejski Sylwester odbył się w aż dwóch miejscach: na placu Zamkowym i przed Teatrem Wielkim, później - już na początku obecnego stulecia - przez kilka lat koncerty miały miejsce na placu Defilad w samym centrum miasta.

W latach 2016-2019 transmisje z placu Bankowego realizowała z kolei telewizja TVN.

Z hucznych imprez nie rezygnują za to inne, duże polskie miasta - w tym roku Sylwestrowa Moc Przebojów telewizji Polsat zawita do Wrocławia, a Sylwester z Dwójką ponownie odbędzie się w Katowicach.

Na razie nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś miejskie imprezy z okazji 31 grudnia powrócą do Warszawy. Być może stanie się to po ustabilizowaniu sytuacji międzynarodowej, bądź wraz ze zmianą władz państwa. Warto wspomnieć, że miejskich zabaw nie było również w okresie rządów Lecha Kaczyńskiego w stolicy.

Tak wyglądały zabawy sylwestrowe w stolicy w dawnych czasach:

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