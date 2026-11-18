54 godziny utrudnień na ulicy Na Skraju
Na czas robót zamknięty zostanie odcinek ulicy Na Skraju od ulicy Hipolitowo do zjazdu z wiaduktu nad trasą S2. W tym rejonie wprowadzone będą znaczące zmiany w organizacji ruchu, a na samym remontowanym fragmencie obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania.
Jak objechać zamknięty odcinek?
Aby umożliwić sprawne ominięcie zamkniętego fragmentu, wyznaczone zostały oficjalne trasy objazdowe. Kierowcy jadący w tym rejonie muszą liczyć się z koniecznością nadrobienia drogi przez pobliski Raszyn.
- Trasa główna objazdu: Poprowadzi Aleją Krakowską, a następnie ulicami Młynarską, Lotniczą, 19 Kwietnia oraz Działkową aż do ulicy Kinetycznej w Warszawie.
- Dla jadących do stolicy: Kierowcy mogą skręcić na objazd wcześniej, wybierając raszyńską ulicę Szkolną.
- Dojazd od Alei Krakowskiej: Ulicą Na Skraju będzie można dojechać wyłącznie do skrzyżowania z ulicą Hipolitowo.
- Dojazd od strony Palucha: Za wiaduktem możliwy będzie manewr zawracania w celu dotarcia do ulicy Kinetycznej. Objazd z Kinetycznej poprowadzi pod wiaduktem, a dalej górą nad trasą S2 w stronę ulicy Paluch.
- Brak połączenia: Ulice po obu stronach remontowanego odcinka stracą na czas robót bezpośrednie połączenie z ulicą Na Skraju.
Zmiany w kursowaniu autobusów ZTM
Frezowanie nawierzchni wymaga również zmiany tras dla miejskich autobusów kursujących w tej części miasta.
- Linia 124: Z pętli P+R Al. Krakowska autobusy pojadą Aleją Krakowską do Raszyna, a stamtąd trasą obejmującą ulice Młynarską, Lotniczą, Wesołą, Olszową, 19 Kwietnia oraz Działkową aż do wiaduktu nad trasą S2.
- Linia N88: W czasie trwania prac nocne autobusy tej linii nie będą obsługiwać przystanku Ogrody Działkowe Na Skraju.