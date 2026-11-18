54 godziny utrudnień na ulicy Na Skraju

Miejscy drogowcy szykują kolejną weekendową wymianę nawierzchni w stolicy.. Pracami objęty zostanie odcinek od ulicy Hipolitowo do wiaduktu nad trasą S2. Kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia i objazdy wyznaczone między innymi przez Raszyn.

Na czas robót zamknięty zostanie odcinek ulicy Na Skraju od ulicy Hipolitowo do zjazdu z wiaduktu nad trasą S2. W tym rejonie wprowadzone będą znaczące zmiany w organizacji ruchu, a na samym remontowanym fragmencie obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania.

Jak objechać zamknięty odcinek?

Aby umożliwić sprawne ominięcie zamkniętego fragmentu, wyznaczone zostały oficjalne trasy objazdowe. Kierowcy jadący w tym rejonie muszą liczyć się z koniecznością nadrobienia drogi przez pobliski Raszyn.

Trasa główna objazdu: Poprowadzi Aleją Krakowską, a następnie ulicami Młynarską, Lotniczą, 19 Kwietnia oraz Działkową aż do ulicy Kinetycznej w Warszawie.

Poprowadzi Aleją Krakowską, a następnie ulicami Młynarską, Lotniczą, 19 Kwietnia oraz Działkową aż do ulicy Kinetycznej w Warszawie. Dla jadących do stolicy: Kierowcy mogą skręcić na objazd wcześniej, wybierając raszyńską ulicę Szkolną.

Kierowcy mogą skręcić na objazd wcześniej, wybierając raszyńską ulicę Szkolną. Dojazd od Alei Krakowskiej: Ulicą Na Skraju będzie można dojechać wyłącznie do skrzyżowania z ulicą Hipolitowo.

Ulicą Na Skraju będzie można dojechać wyłącznie do skrzyżowania z ulicą Hipolitowo. Dojazd od strony Palucha: Za wiaduktem możliwy będzie manewr zawracania w celu dotarcia do ulicy Kinetycznej. Objazd z Kinetycznej poprowadzi pod wiaduktem, a dalej górą nad trasą S2 w stronę ulicy Paluch.

Za wiaduktem możliwy będzie manewr zawracania w celu dotarcia do ulicy Kinetycznej. Objazd z Kinetycznej poprowadzi pod wiaduktem, a dalej górą nad trasą S2 w stronę ulicy Paluch. Brak połączenia: Ulice po obu stronach remontowanego odcinka stracą na czas robót bezpośrednie połączenie z ulicą Na Skraju.

Zmiany w kursowaniu autobusów ZTM

Frezowanie nawierzchni wymaga również zmiany tras dla miejskich autobusów kursujących w tej części miasta.