Mural Roberta Lewandowskiego powstaje na warszawskich Bielanach

Warszawskie Bielany zyskają wkrótce zupełnie nowe malowidło ścienne. Na elewacji budynku przy ulicy Wrzeciono 17 trwają prace nad dziełem, które upamiętni wybitną postać i ikonę polskiego futbolu, Roberta Lewandowskiego, spoglądającego wkrótce na przechodniów w stolicy.

Lokalizacja dzieła na osiedlu Wrzeciono ma głębokie uzasadnienie historyczne. Burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk zwraca uwagę, że chociaż obecnie słynny napastnik zachwyca kibiców za oceanem na boiskach w Chicago, to jego wielka przygoda ze sportem zaczęła się właśnie na Bielanach.

„Pod adresem Wrzeciono 17 dorastał tata Roberta, Krzysztof Lewandowski, absolwent naszego pobliskiego AWF-u. W tym samym miejscu, w czasach licealnych, mieszkał sam młody piłkarz razem ze swoją siostrą Mileną. Robert wrócił na Wrzeciono również wtedy, gdy rozpoczynał grę w Zniczu Pruszków – zamieszkał tu wówczas ze swoją przyszłą żoną, Anną. Ostatnio mieliśmy okazję chwilę porozmawiać i Robert sam przyznał, że od tamtych lat nasze Wrzeciono zmieniło się nie do poznania” – opowiada burmistrz.

Kompozycja na ścianie bloku obejmie nie tylko aktualny portret kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, lecz także podobiznę jego taty oraz samego zawodnika w wieku kilku lat. W licznych rozmowach z mediami gracz wielokrotnie podkreślał, że to właśnie ojciec był jego pierwszym mentorem i największą inspiracją, która skierowała go na ścieżkę profesjonalnego sportu. Niestety Krzysztof Lewandowski zmarł w 2005 roku i nie doczekał największych triumfów syna.

Za koncepcję artystyczną odpowiada Tomasz Majewski, ceniony twórca mający w swoim dorobku kilka innych malowideł na terenie Bielan. Projektant stworzył swoje dzieło na podstawie fotografii autorstwa Piotra Kucza, natomiast samym namalowaniem obrazu na fasadzie budynku zajmuje się zespół MoreMurals.

Kiedy odsłonięcie muralu Roberta Lewandowskiego przy ulicy Wrzeciono 17?

Zakończenie prac malarskich oraz oficjalna prezentacja dzieła mają nastąpić jeszcze przed końcem bieżącego roku, choć konkretna data wydarzenia pozostaje na razie nieznana. Burmistrz Grzegorz Pietruczuk zapowiada specjalną niespodziankę dla lokalnej społeczności i choć nie zdradza na razie kulisów, to w uroczystym odsłonięciu malowidła być może weźmie udział sam Robert Lewandowski.

„Droga Roberta na szczyt nie zawsze była usłana różami – zdarzały się trudne momenty, ale nigdy się nie poddał. Niech ten mural przypomina wszystkim młodym bielańczykom, że mogą spełnić każde marzenie dzięki determinacji, ciężkiej pracy i woli zwycięstwa” – podsumowuje Grzegorz Pietruczuk.

Uznawany za jednego z najwybitniejszych graczy w dziejach rodzimej piłki Robert Lewandowski to zawodnik, który spośród wszystkich Polaków osiągnął największy sukces na arenie międzynarodowej. Występujący na pozycji środkowego napastnika piłkarz w barwach narodowych zdobył dotychczas 92 bramki w 171 spotkaniach, co daje mu pozycję lidera w klasyfikacji wszech czasów zarówno pod kątem strzelonych goli, jak i liczby rozegranych meczów w kadrze.

Równie imponująco wygląda jego dorobek w piłce klubowej, gdzie w 949 pojedynkach aż 669 razy trafiał do siatki rywali. Od 2010 roku polski napastnik nieprzerwanie reprezentuje barwy zespołów zagranicznych. Najpierw sięgnął po dwa tytuły mistrza Niemiec z Borussią Dortmund, następnie osiem razy wygrał Bundesligę i raz Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium, później trzykrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną, a od bieżącego roku gra dla amerykańskiego Chicago Fire FC.

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