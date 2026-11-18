Most, drogi, chodniki i trasy rowerowe

Planowana inwestycja obejmie ulicę Zdziarską od Ostródzkiej aż do Płochocińskiej. Jej najważniejszym elementem będzie most nad Kanałem Żerańskim. Przeprawa ma mieć jedną jezdnię z pojedynczym pasem ruchu w każdym kierunku.

Na samym moście jednak się nie skończy. Projektant będzie musiał również zaplanować nowe skrzyżowanie Zdziarskiej z Płochocińską, chodniki, połączenia z istniejącymi drogami rowerowymi oraz nasadzenia zieleni. Łączna długość projektowanych dróg ma wynieść około dwóch kilometrów.

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W przetargu walczy osiem firm

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM) otworzył oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej nowej przeprawy. O kontrakt walczy osiem firm. Najtańszą ofertę, opiewającą na ponad 2,3 mln zł, złożył DROGPROJEKT. Najdroższa propozycja, przedstawiona przez Egis Poland, wynosi blisko 3,3 mln zł.

- Projekty przetargowe zostały już złożone. Teraz trwa weryfikacja przedstawionej nam dokumentacji. Idealnie byłoby podpisać umowę jeszcze w grudniu br. Musimy jednak brać pod uwagę potencjalne odwołania, które przysługują uczestnikom przetargu. Najpóźniej umowa powinna być podpisana na początku 2027 r., w styczniu - mówi w rozmowie z „Super Expressem” Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka prasowa SZRM.

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Dokładny przebieg mostu i prowadzących do niego jezdni nie został jeszcze przesądzony. To szczególnie ważne dla mieszkańców okolic ulicy Przy Kanale. Jest ona bardzo wąska, a poprowadzenie tamtędy nowej drogi przy zachowaniu obecnego układu mogłoby oznaczać ingerencję w sąsiednie posesje.

Od momentu podpisania umowy projektowej, wykonawca będzie miał 30 miesięcy, czyli dwa i pół roku, na przedstawienie dokumentacji stołecznemu zarządowi. Dopiero potem będzie można szukać firmy, która wykona prace budowlane.

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Na koparki trzeba będzie poczekać

Miasto zarezerwowało środki na prace projektowe na lata 2026–2029. Nie oznacza to jednak, że do 2029 roku most zostanie zbudowany. Na razie nie podano ani przewidywanego kosztu samej budowy, ani terminu rozpoczęcia prac.

- Informacje te będziemy mieli dopiero po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Co do kosztów, także trudno określić ile może kosztować przeprawa. Nasze inwestycje kosztują przeważnie od kilku, do kilkudziesięciu milionów złotych - dodaje rzeczniczka SZRM-u.

Budowę przeprawy na wysokości Zdziarskiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w maju. Jak przekonywał, nowy most wraz z całym układem drogowym ma znacząco ułatwić poruszanie się po Białołęce.

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