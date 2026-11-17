Wilanów czeka na prawdziwe centrum handlowe

Wilanów szybko się rozbudowuje, ale mieszkańcy wciąż nie mają w pobliżu dużej galerii handlowej. W dzielnicy powstały mniejsze obiekty, takie jak Royal Wilanów, Vis à Vis i Alto, jednak najbliższym dużym centrum pozostaje Westfield Mokotów.

Sytuację ma zmienić Wilanów Park. Kompleks zostanie zbudowany na skraju Miasteczka Wilanów, nieopodal Południowej Obwodnicy Warszawy. Liderem projektu jest Nhood Services Poland, a inwestorami Ceetrus Polska i Apsys Polska.

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Wilanów Park ma być znacznie większy od istniejących w dzielnicy pasaży handlowych. Obiekt o funkcjach handlowych zajmie około 50 tys. mkw. W dwóch wielofunkcyjnych budynkach zaplanowano między innymi hipermarket Auchan, sklepy marek odzieżowych czy punkty usługowe.

Inwestor prowadzi obecnie prace projektowe i procedury administracyjne. Ich celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Roboty zaplanowano na lata 2027–2029, a otwarcie Wilanów Parku na 2029 r.

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Mieszkańcy chcą kina

Konsultacje na zlecenie inwestora prowadziła od czerwca do października pracownia A2P2 architecture & planning. Obejmowały rozmowy w punktach konsultacyjnych, warsztaty oraz internetową ankietę.

Zebrane opinie pokazały, że poza sklepami mieszkańcy Wilanowa i sąsiednich obszarów najbardziej czekają właśnie na kino. W dzielnicy nie działa obecnie duży multipleks, dlatego na seanse trzeba jeździć do innych części Warszawy.

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Galeria otoczona parkiem

Inwestor przedstawia Wilanów Park jako projekt typu mixed-use, łączący handel, gastronomię, usługi, rozrywkę i przestrzeń rekreacyjną. Wokół budynków ma powstać ogólnodostępny park o powierzchni dwóch hektarów. Zaplanowano w nim infrastrukturę służącą rekreacji, spotkaniom oraz aktywnościom społecznym.

Za projekt zieleni odpowiada pracownia RS Architektura Krajobrazu. Według inwestora koncepcja parku powstała przy udziale lokalnej społeczności i ma pozytywnie wpływać na różnorodność biologiczną terenu.

Przy galerii zaplanowano parking podziemny i naziemny na około 1700 samochodów. Najważniejsze dojazdy mają prowadzić przez ulice Przyczółkową, Uprawną, Karuzela i al. Rzeczypospolitej. Projekt znajduje się też blisko węzła Południowej Obwodnicy Warszawy.

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