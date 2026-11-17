Ewakuowali bank i odgrodzili teren

Do zdarzenia doszło we wtorek 10 listopada około godz. 13 w placówce bankowej BNP Paribas na terenie Pragi-Północ, na skrzyżowaniu ul. Targowej i Okrzei. Nieznana wówczas osoba zadzwoniła z informacją, że w budynku znajduje się bomba.

Ładunek miał eksplodować w ciągu zaledwie dwóch minut. Służby nie mogły zlekceważyć takiego zgłoszenia.

Z placówki ewakuowano kilka osób. Policjanci zabezpieczyli wejście do budynku i przyległy teren, aby nikt nie znalazł się w potencjalnie niebezpiecznej strefie.

Do środka wkroczyli pirotechnicy. W sprawdzaniu obiektu uczestniczył także przewodnik z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

Kontrola nie potwierdziła zagrożenia. Funkcjonariusze nie znaleźli bomby, podejrzanych pakunków ani niebezpiecznych substancji. Stało się jasne, że ktoś celowo wywołał fałszywy alarm.

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Dzień wcześniej pokłóciła się o obsługę?

Policjanci zaczęli sprawdzać, kto mógł wykonać telefon. W czasie ustaleń pojawił się trop jednej z klientek. Kobieta odwiedziła placówkę dzień wcześniej i miała być bardzo niezadowolona z obsługi. Sprawą zajęli się kryminalni z Pragi-Północ.

Zebrane informacje doprowadziły ich do 71-letniej mieszkanki dzielnicy. Według policji to właśnie ona miała zadzwonić do banku z fałszywą informacją o bombie.

Jeszcze tego samego dnia, o godz. 16.30 pod mieszkanie seniorki przybyły służby. Kobieta nie zamierzała jednak otworzyć im drzwi. Straż pożarna szlifierką kątową rozcięła zawiasy, a policjanci weszli do mieszkania siłą. Seniorkę zatrzymano, a lokal został przeszukany.

Podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że kobiety szukały również Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.

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Atak na most prowadzący na Krym

Usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu

Po zatrzymaniu 71-latka trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego zgromadzili materiał i przekazali go Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ.

W czwartek 12 listopada, kobieta została doprowadzona na przesłuchanie. Prokurator przedstawił jej zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu.

Za taki czyn grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokurator nie wystąpił o tymczasowe aresztowanie. Wobec podejrzanej zastosowano dozór policji.

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