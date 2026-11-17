Niemcy dokonali kradzieży w listopadzie 1939 roku, kiedy to z warszawskiej siedziby Państwowego Muzeum Zoologicznego zabrano wartościowe książki oraz okazy. Sam przebieg grabieży uwieczniono na archiwalnym nagraniu filmowym, a okupanci przygotowali szczegółowy wykaz wszystkich wywożonych przedmiotów.

Szansa na odzyskanie zguby pojawiła się niedługo po zakończeniu działań wojennych. Polski majątek znalazł się w austriackim muzeum Haus der Natur w Salzburgu, a w czerwcu 1945 roku nowy szef tej placówki powiadomił władze okupacyjne o przechowywaniu zrabowanych dóbr. W rezultacie już w kwietniu 1946 roku do zrujnowanej stolicy Polski dotarł pierwszy transport, który liczył przeszło 200 odzyskanych pozycji.

Muzeum Haus der Natur w Salzburgu oddało zrabowane w 1939 roku polskie zbiory

Przez wiele kolejnych dziesięcioleci w sprawie nie pojawiały się nowe tropy. Dopiero w 2000 roku w księgozbiorze placówki z Salzburga natrafiono na woluminy opatrzone stemplami przedwojennego muzeum z Warszawy, co zapoczątkowało dalsze działania. Kluczowy moment nadszedł jednak w 2010 roku, kiedy muzeum Haus der Natur zainicjowało własne badania mające na celu rozliczenie nazistowskiej przeszłości.

Siedem lat później, w 2017 roku, placówka z Austrii przekazała Ambasadzie RP w Wiedniu oficjalne zawiadomienie o rozpoznaniu następnych przedmiotów o polskim rodowodzie. Wówczas Muzeum i Instytut Zoologii PAN nawiązały bliską współpracę z austriackimi partnerami, a całe przedsięwzięcie otrzymało wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Finałem tych trwających wiele lat starań był ostatni transport, który przyjechał do naszego kraju w 2022 roku. Przekazana partia obejmowała 37 wyjątkowych okazów przyrodniczych, w tym cenne szkielety, czaszki oraz preparaty ptaków i ssaków. Oprócz nich do Polski zwrócono również 46 przedwojennych publikacji naukowych, które wciąż posiadały dawne pieczęcie Państwowego Muzeum Zoologicznego.

Obecnie cała odzyskana kolekcja, obejmująca zarówno historyczne książki, jak i okazy, trafiła oficjalnie do rejestru zabytków ruchomych.

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