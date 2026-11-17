Robert Pattinson jako Cedrik Diggory w filmie "Harry Potter i Czara Ognia"

Robert Pattinson wkroczył do filmowego świata magii, rozwijał się w modelingu. Równolegle szlifował warsztat w amatorskim klubie teatralnym Barnes Theatre Company w Londynie, gdzie jego talent dostrzegł profesjonalny agent. Kinowy debiut Pattinsona miał miejsce w 2004 roku za sprawą epizodu w produkcji "Vanity Fair. Targowisko próżności". Ostatecznie jednak sceny z jego udziałem wycięto z wersji przeznaczonej do kin, a widzowie mogli zobaczyć je dopiero na wydaniach DVD.

Prawdziwym punktem zwrotnym okazał się 2005 rok i premiera obrazu "Harry Potter i Czara Ognia". Młody Brytyjczyk zagrał w nim postać Cedrika Diggory'ego, należącego do Hufflepuff reprezentanta Hogwartu w Turnieju Trójmagicznym. Chociaż grany przez niego bohater wystąpił tylko w jednej części cyklu i poniósł śmierć z rozkazu Lorda Voldemorta, ten występ przyniósł Pattinsonowi światową sławę i utorował mu drogę do wielkiej kariery w Hollywood.

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Robert Pattinson i jego przełomowa rola Edwarda Cullena w sadze "Zmierzch"

Kolejny wielki przełom w zawodowym życiu aktora nastąpił w 2008 roku, gdy otrzymał główną rolę męską w adaptacji niezwykle popularnej książki "Zmierzch". Pattinson wykreował na ekranie postać tajemniczego wampira Edwarda Cullena, który zakochuje się w zwykłej dziewczynie, Belli Swan, odtwarzanej przez Kristen Stewart. Występ we wszystkich pięciu odsłonach sagi w latach 2008-2012 przyniósł twórcom ogromne zyski finansowe, a samego Brytyjczyka uczynił bożyszczem nastolatek na całym świecie. Chociaż gwiazdor z czasem wielokrotnie odcinał się od tych produkcji, to właśnie kreacja wampira zagwarantowała mu pozycję w ścisłej czołówce branży. Sam zainteresowany często jednak podkreślał, że przez pewien okres zmagał się z poczuciem zaszufladkowania przez ten konkretny wizerunek.

Robert Pattinson jako nowy James Bond. Kto wyreżyseruje 26. część przygód agenta 007?

W listopadzie 2026 roku pojawiło się oficjalne potwierdzenie, że 40-letni Robert Pattinson przejmie rolę Jamesa Bonda. Tym samym brytyjski gwiazdor zapisze się w historii jako siódmy aktor wcielający się w postać agenta 007 w oficjalnym cyklu. Za kamerą 26. odsłony serii stanie reżyser Denis Villeneuve, natomiast stworzenie scenariusza powierzono Stevenowi Knightowi. Odpowiadający za produkcję Amy Pascal oraz David Heyman zaznaczyli, że spuścizna kultowego bohatera trafia pod doskonałą opiekę. Sam odtwórca głównej roli określił to wyzwanie „zaszczytem, jaki zdarza się raz w życiu”, dodając, że jest to realizacja jego zawodowych marzeń. Dokładny termin wejścia dzieła do kin pozostaje na razie tajemnicą.

Życie prywatne Roberta Pattinsona. Związki i rodzina nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda

Brytyjski gwiazdor z dużą konsekwencją strzeże swojej prywatności przed zainteresowaniem mediów. Przed laty prasa szeroko rozpisywała się o jego długoletniej relacji z Kristen Stewart, z którą występował w sadze "Zmierzch", a w późniejszym okresie także o narzeczeństwie z brytyjską wokalistką znaną jako FKA twigs.

Od 2018 roku życiową partnerką aktora jest Suki Waterhouse, brytyjska piosenkarka, modelka i aktorka. W marcu 2024 roku zakochani zostali rodzicami po raz pierwszy, witając na świecie córkę. Pattinson niezmiennie trzyma bliskich z dala od blasku fleszy. Do wiadomości publicznej przekazuje wyłącznie wyselekcjonowane przez siebie informacje, a pozostałe aspekty jego codzienności pozostają pilnie strzeżone.