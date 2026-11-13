Pamiętacie początki "Klanu"? To już prawie 30 lat na antenie

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, od premiery pierwszego odcinka najdłuższej polskiej telenoweli minęło już niemal trzydzieści lat. Serial "Klan" zadebiutował na antenie TVP1 dokładnie 22 września 1997 roku i od tamtej pory nieprzerwanie towarzyszy milionom widzów, opowiadając o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Przez dekady Polacy śledzili perypetie seniorów rodu, Marii i Władysława, oraz ich piątki dzieci: Elżbiety, Pawła, Moniki, Ryszarda i Doroty.

Fabuła serialu od zawsze koncentrowała się na codziennych problemach, radościach i dramatach, z jakimi mierzyli się bohaterowie. Widzowie byli świadkami narodzin, ślubów, rozstań, a także pożegnań z postaciami, które na stałe wpisały się w historię polskiej telewizji. To właśnie ten realizm i bliskość sprawiły, że "Klan" stał się fenomenem i do dziś, mimo upływu lat, gości w domach wielu Polaków.

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Kto grał w "Klanie"? Te twarze znała cała Polska

Siłą serialu od samego początku była jego obsada, w której znalazły się zarówno legendy polskiego kina, jak i młodzi aktorzy, dorastający na oczach widzów. Przez lata w role członków rodziny Lubiczów wcielały się gwiazdy, które na zawsze będą kojarzone z tą produkcją. Wśród najważniejszych postaci znaleźli się:

Halina Dobrowolska jako Maria Lubicz, seniorka rodu.

jako Maria Lubicz, seniorka rodu. Zygmunt Kęstowicz w roli jej męża, Władysława Lubicza.

w roli jej męża, Władysława Lubicza. Barbara Bursztynowicz jako Elżbieta Chojnicka, najstarsza córka Lubiczów.

jako Elżbieta Chojnicka, najstarsza córka Lubiczów. Tomasz Stockinger wcielający się w postać jej brata bliźniaka, lekarza Pawła Lubicza.

wcielający się w postać jej brata bliźniaka, lekarza Pawła Lubicza. Agnieszka Kotulanka jako Krystyna Lubicz, niezapomniana żona Pawła.

jako Krystyna Lubicz, niezapomniana żona Pawła. Piotr Cyrwus , który przez wiele lat grał Ryszarda Lubicza.

, który przez wiele lat grał Ryszarda Lubicza. Izabela Trojanowska w roli Moniki Ross, barwnej i przedsiębiorczej kobiety.

w roli Moniki Ross, barwnej i przedsiębiorczej kobiety. Paulina Holtz i Kaja Paschalska, które jako Agnieszka i Aleksandra dorastały na planie serialu.

Wielu z tych aktorów było związanych z produkcją od samego początku, a ich postacie stały się dla widzów niemal jak członkowie własnej rodziny. Niestety, z biegiem lat część obsady pożegnała się z serialem, a ich bohaterowie odeszli, pozostawiając pustkę w sercach fanów.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Klanu"? Zobacz ich niesamowite metamorfozy

Niemal trzy dekady na antenie to czas, który odcisnął swoje piętno nie tylko na fabule serialu, ale również na wyglądzie jego gwiazd. Aktorzy, których poznaliśmy jako młodych ludzi, dziś są dojrzałymi artystami. Z kolei ci, którzy dołączyli do obsady jako dzieci, jak Kaja Paschalska, na naszych oczach stali się dorośli. Czas płynie nieubłaganie, zmieniając fryzury, styl i dodając życiowego doświadczenia, które widać w oczach.

Dla wielu widzów zobaczenie archiwalnych zdjęć ulubionych bohaterów i porównanie ich z obecnym wyglądem może być prawdziwą sentymentalną podróżą. Jak bardzo zmienili się przez te wszystkie lata? Niektórych można nie poznać. Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii, w której pokazujemy, jak aktorzy "Klanu" wyglądali kiedyś i jak prezentują się dzisiaj.