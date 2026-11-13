Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala zdradzają kulisy "Pokochaj lub sprzedaj". "Zdrowo ze sobą rywalizujemy"

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-13 5:17

"Super Express" był na planie nowego programu „Pokochaj lub sprzedaj”. W każdym z odcinków jego bohaterowie stają przed trudnym dylematem, sprzedania, bądź pozostawienia wyremontowanego domu. Jak zdradzili nam prowadzący, metamorfoza wnętrza potrafi wszystkich zaskoczyć, podobnie jak decyzja właścicieli.

Nowe show Super Polsatu

W ubiegłą niedzielę swoją premierę na antenie Super Polsatu miał program „Pokochaj lub sprzedaj”. Jego format opiera się na rywalizacji pani architekt - Mariki Jóźwiak z ekspertem rynku nieruchomości Jackiem Mędralą. Ona walczy o zatrzymanie bohaterów w odnowionym domu, który remontuje na bóstwo, on natomiast kusi ich nowym lokum.

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Ten program jest o remontach, o wygrywaniu, o rywalizacji, o spełnieniu marzeń - powiedziała nam Marika.

Jacek dodał:

Jest o nowym życiu, nowym początku, nowym starcie, o nieruchomościach, o tym co się dzieje w rodzinach, ale wtedy kiedy wydaje się, że nikt nie patrzy, bo wyciągamy z nich mnóstwo informacji i staramy się im pomóc, jakby nie było. Z tym, że stawiamy na naszą rywalizację, bo to jest ciekawe. To jest największy smaczek.

Kto płaci za remont?

Projektantka ma dwa tygodnie na to, by w porozumieniu z właścicielami domu stworzyć jego nowy projekt, a następnie wykonać często generalny remont. W tym samym czasie agent nieruchomości szuka dla uczestników programu nowego domu czy mieszkania i namawia ich na zmianę. Kto w takim razie płaci za cały remont?

Bohaterowie. Ale od nas otrzymują wsparcie, jeżeli chodzi o agenta nieruchomości, nadzór i projekt - zapewnia Jóźwiak.

"Mam utrudnione zadanie"

Mędrala twierdzi, że ma zdecydowanie trudniejsze zadanie niż jego rywalka.

To nie jest takie hop-siup, żeby przekonać ludzi do tego, żeby po pierwsze sprzedali swoje i po drugie kupili nowe. Mam troszeczkę utrudnione zadanie, ale staram się jak mogę - zapewnia Jacek.

Czy prowadzący ze sobą rywalizują?

Jesteśmy bardzo zgodni i bardzo się lubimy. To jest taka zdrowa rywalizacja. Chodzi o chęć zwycięstwa. Ale najważniejsze dla nas jest zawsze szczęście bohaterów - podsumowują.

"Pokochaj lub sprzedaj" w niedzielę o godz. 18:00 na antenie stacji Super Polsat.

"Pokochaj lub sprzedaj”: Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala gospodarzami nowego programu
Uśmiechnięci Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala na planie programu. O kulisach show Super Polsatu przeczytasz na SE.
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