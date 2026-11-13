Marika Jóźwiak i Jacek Mędrala zdradzają kulisy "Pokochaj lub sprzedaj". "Zdrowo ze sobą rywalizujemy"

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Nowe show Super Polsatu
W ubiegłą niedzielę swoją premierę na antenie Super Polsatu miał program „Pokochaj lub sprzedaj”. Jego format opiera się na rywalizacji pani architekt - Mariki Jóźwiak z ekspertem rynku nieruchomości Jackiem Mędralą. Ona walczy o zatrzymanie bohaterów w odnowionym domu, który remontuje na bóstwo, on natomiast kusi ich nowym lokum.
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Ten program jest o remontach, o wygrywaniu, o rywalizacji, o spełnieniu marzeń - powiedziała nam Marika.
Jacek dodał:
Jest o nowym życiu, nowym początku, nowym starcie, o nieruchomościach, o tym co się dzieje w rodzinach, ale wtedy kiedy wydaje się, że nikt nie patrzy, bo wyciągamy z nich mnóstwo informacji i staramy się im pomóc, jakby nie było. Z tym, że stawiamy na naszą rywalizację, bo to jest ciekawe. To jest największy smaczek.
Kto płaci za remont?
Projektantka ma dwa tygodnie na to, by w porozumieniu z właścicielami domu stworzyć jego nowy projekt, a następnie wykonać często generalny remont. W tym samym czasie agent nieruchomości szuka dla uczestników programu nowego domu czy mieszkania i namawia ich na zmianę. Kto w takim razie płaci za cały remont?
Bohaterowie. Ale od nas otrzymują wsparcie, jeżeli chodzi o agenta nieruchomości, nadzór i projekt - zapewnia Jóźwiak.
"Mam utrudnione zadanie"
Mędrala twierdzi, że ma zdecydowanie trudniejsze zadanie niż jego rywalka.
To nie jest takie hop-siup, żeby przekonać ludzi do tego, żeby po pierwsze sprzedali swoje i po drugie kupili nowe. Mam troszeczkę utrudnione zadanie, ale staram się jak mogę - zapewnia Jacek.
Czy prowadzący ze sobą rywalizują?
Jesteśmy bardzo zgodni i bardzo się lubimy. To jest taka zdrowa rywalizacja. Chodzi o chęć zwycięstwa. Ale najważniejsze dla nas jest zawsze szczęście bohaterów - podsumowują.
"Pokochaj lub sprzedaj" w niedzielę o godz. 18:00 na antenie stacji Super Polsat.