Zaskakujące doniesienia po zamachu w Krakowie. Złożono zawiadomienie na policjanta

Autorem zaskakującego doniesienia jest Polak mieszkający na co dzień w Londynie, który o swoich krokach prawnych otwarcie informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dokument początkowo wpłynął do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skąd ze względów proceduralnych został skierowany do właściwej komórki prowadzącej główne postępowanie. Mężczyzna domaga się szczegółowej analizy momentu obezwładnienia 24-latka. Jak relacjonuje portal TVP.Info, wnioskodawca stoi na stanowisku, że funkcjonariusz nie powinien strzelać do leżącego już na ulicy Michała O., argumentując, że w tamtej chwili napastnik nie stanowił już zagrożenia.

Wnoszę o zbadanie zarówno legalności użycia wobec niego broni palnej przez funkcjonariusza policji, jak i okoliczności jego późniejszej śmierci podczas hospitalizacji" - napisał w swoim zawiadomieniu cytowany przez Onet Polak mieszkający w Londynie.

Stanowisko śledczych. "Nie widzieliśmy nieprawidłowości"

Prokuratura potwierdza otrzymanie pisma i zapowiada jego formalną ocenę, co jest standardową procedurą w przypadku każdego tego typu zgłoszenia. Nie oznacza to jednak automatycznego wszczęcia śledztwa przeciwko policjantowi - śledczy mogą bowiem wydać decyzję odmowną, jeśli uznają, że mundurowy działał w granicach prawa.

Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy" - przekazał Onetowi prokurator Eryk Stasielak, naczelnik wydziału.

Śledczy przypomina jednocześnie, że do momentu wpłynięcia tego pisma organy ścigania nie widziały żadnych podstaw, by z własnej inicjatywy badać przebieg policyjnej interwencji pod kątem złamania przepisów.

Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach policji" - zaznaczył w rozmowie z Onetem prokurator Stasielak.

Były policjant ostro o zawiadomieniu: "Mamy do czynienia z bohaterami"

Inicjatywa mieszkańca Londynu spotkała się ze stanowczą krytyką ze strony specjalistów zajmujących się taktyką i wyszkoleniem służb mundurowych. W ich ocenie dynamiczna sytuacja zagrażająca życiu dziesiątek przechodniów wymagała natychmiastowej i bezkompromisowej reakcji.

"Tu nie było żadnego przekroczenia uprawnień przez policjanta, on działał w ramach ustawowych uprawnień. Mamy do czynienia z bohaterami - skomentował ostro w rozmowie z Onetem Dariusz Tomysek, emerytowany policjant oraz instruktor strzelectwa.

Przebieg tragicznej soboty na Rynku Głównym w Krakowie

Do wstrząsających scen doszło w sobotnie popołudnie, kiedy zamaskowany 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów, wywołując ogromną panikę. W wyniku ataku w centrum miasta śmierć poniosło sześć osób, a kolejne szesnaście zostało rannych. Wcześniej, w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, znaleziono ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

Masakrę w Krakowie przerwali starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański, którzy błyskawicznie zjawili się na miejscu zdarzenia. Mundurowi podjęli wymianę ognia z zamachowcem, skutecznie go neutralizując i ratując kolejnych ludzi. Obaj funkcjonariusze odnieśli podczas tej akcji ciężkie rany i obecnie przechodzą rekonwalescencję. Postrzelony 24-letni zamachowiec trafił do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych.