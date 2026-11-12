W czwartek, 12 listopada, odbył się pogrzeb Doroty Baran, jednej z osób, które straciły życie podczas tragicznego ataku na krakowskim Rynku Głównym. W ostatniej drodze 61-latce towarzyszyli bliscy, znajomi i mieszkańcy Zielonek. Podczas uroczystości duchowny wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę na cierpienie rodziny oraz konieczność wyjaśnienia wszystkich okoliczności dramatu.

Poruszające kazanie w Zielonkach. Ksiądz zaapelował o prawdę

Wygłoszona podczas uroczystości homilia opierała się na trzech fundamentalnych filarach: ciszy, miłości oraz prawdzie. Odprawiający nabożeństwo kapłan zaznaczył, że w obliczu tak niewyobrażalnej straty, rodzina i przyjaciele zmarłej mają pełne prawo do rozpaczy, żalu oraz zadawania trudnych pytań, na które obecnie brakuje prostych odpowiedzi.

Końcową część swojego wystąpienia duchowny poświęcił kwestii ustalenia dokładnego przebiegu krakowskiego dramatu. Zwrócił uwagę, że na pełny obraz sytuacji trzeba będzie zapewne poczekać, jednak jest to niezbędne dla pogrążonych w żałobie bliskich.

Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo - mówił kapłan podczas mszy pogrzebowej.

Duchowny wyraźnie zaznaczył, że społeczeństwo oraz rodziny ofiar potrzebują faktów wolnych od politycznych rozgrywek, skrajnych emocji i subiektywnych ocen.

Taką prawdę nieinterpretowaną, niewykorzystywaną, niesprzedawaną i niekupowaną. Tylko taką prawdę, która będzie możliwie najbliższa rzeczywistości. Na takiej prawdzie można budować przyszłość, dalsze życie i nadzieję - podsumował homilię ksiądz.

Wzruszające pożegnanie siostry. „Była kimś niezastąpionym”

Kilka dni przed czwartkową ceremonią poruszającym świadectwem w mediach społecznościowych podzieliła się pani Joanna, siostra zamordowanej 61-latki. Zwróciła w nim uwagę, że Dorota Baran żyła z dala od blasku fleszy, a jej największą wartością była cicha, codzienna obecność i oddanie rodzinie.

Była kimś, kto każdego dnia troszczył się o naszą 80-letnią Mamę. Pilnowała, by o stałej porze zażyła leki, by wypiła ciepłą kawę... By miała wszystko czego potrzebuje, by nie czuła się samotna. Nie dokonywała wielkich rzeczy, o których piszą gazety. Robiła te małe, codzienne, których wartość dostrzega się często dopiero wtedy, gdy nagle ich zabraknie. Teraz już nie przypomni mamie o lekach. Nie zadba o to, by kawa nie wystygła. Nie zapyta, czy wszystko w porządku. Nie będzie Jej w tych zwyczajnych chwilach... - napisała w swoim wpisie pani Joanna.

Siostra zmarłej zaapelowała również, aby tragedia z 7 listopada nie stała się jedynie kolejną statystyką, podkreślając, jak wielką pustkę pozostawiła po sobie 61-latka.

Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym. Człowiekiem, którego obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. Nie pozwólmy, by Jej bezsensowna śmierć odeszła w zapomnienie. Bo za każdą informacją o kolejnej ofierze kryje się czyjś cały świat. A wraz z Jej odejściem część naszego świata przestała istnieć - dodała siostra zmarłej we wspomnianym wpisie.

Przebieg krwawego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło 7 listopada w okolicach godziny 15:00. Z ustaleń prokuratury i policji wynika, że pochodzący z województwa świętokrzyskiego 24-letni Michał O. wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego, po czym wysiadł i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.

W wyniku tego ataku rannych zostało piętnaście osób, a sześć straciło życie. Poza Dorotą Baran wśród zabitych znaleźli się: 47-letnia Ewelina Serafin z Sędziszowa Małopolskiego, 53-letnia Izabela Woźna z Wielkopolski, 51-letni Robert Kosidło (związany zawodowo z Sukiennicami), 51-letnia turystka z Austrii oraz 32-letni DJ ze Szkocji, James Campbell. Równolegle śledczy wyjaśniają sprawę śmierci rodziców i siostry 24-latka, których zwłoki odkryto w ich domu w Ostrowcu Świętokrzyskim – wiele wskazuje na to, że sprawca zamordował ich przed przyjazdem do Krakowa.

Masakrę w centrum miasta przerwała błyskawiczna i odważna akcja dwóch policjantów: starszego posterunkowego Jakuba Kulika oraz starszego posterunkowego Artura Morańskiego. Mimo bezpośredniego zagrożenia życia funkcjonariusze obezwładnili uzbrojonego mężczyznę, ratując kolejnych przechodniów. Michał O. odniósł podczas interwencji ciężkie obrażenia, na skutek których zmarł.